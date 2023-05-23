«المصنفات» تداهم مطبعة تقلد الكتب الدراسية بدون تصريح في الجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، بقطاع الشرطة المتخصصة، القبض على مالك مطبعة في منطقة أوسيم بمحافظة الجيزة، لطباعته العديد من الكتب التعليمية والأغلفة الخاصة بهم لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المطبعة المُشار إليها وضبط المدير المسئول.

وبالتفتيش عثرت على 4320 نسخة كتاب تعليمي والأغلفة الخاصة بهم لسنوات دراسية مختلفة، للتعليم قبل الجامعي بالمخالفة للقانون.

وبمواجهة المتهم قال إنه المدير المسئول، وارتكب المخالفات المشار إليها، بالاشتراك مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.