المصمم العالمي إيلي صعب : صناعة «براند» لا يأتي بين يوم وليلة

أكد ان لبنان لا يزال يقف على قدميه حتى الآن

قال مصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب إن لبنان لا يزال يقف على قدميه حتى الآن، مؤكدا أن صناعة «براند» لا يأتي بين يوم وليلة

جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأضاف : “طول ما الإنسان عايش لايجب أن يتوقف عن التعلم منذ أن يخلق وحتى يموت خاصة إذا كان طموحاًُ حيث يسعى دائماً لأن يكون الأفضل وأن يقدم كل جديد”.

وأشار إلى أن الاستمرار في التعلم ثقافة روحية تجعل الإنسان يتهذب يوماً بعد يوم.



وأعرب عن افتخاره بانتمائه لبلاده، قائلاً : “أنا شاب لبناني طموح شأني شأن كثير من اللبنانين الطموحين وأنا مؤمن أن لبنان دوماً يكبر وينهض بأهله خاصة شبابه الناجح في العالم كله”.

وأكد أن ما سبق هو سبب أن لبنان “لا يزال يقف على قدميه حتى الآن”.

وحول كيفية التحول لماركة عالمية، قال إيلي صعب: “نصيحتي للشباب في مصر من لديهم صناعة أن يؤمنوا جيداً بهدفهم وهو تحويل شركاتهم إلى مصاف ” الماركات العالمية”.



وأكد أن أن النجاح لا يبنى بين يوم وليلة ولايمكن أن يطلق عليه كلمة براند سريعا.

وقال : “صناعة براند لا تمكن أن تتم في يوم وليلة ولابد أن يكون لها جذور على الأرض تمكنه من إطلاق هذا اللقب عليه حتى يصبح الجمهور منتظر كل ماتطرحه الشركة”.



وأوضح أنه خاض عدة مجالات من النظارات وطرق مجال العطور وغيرها كونه مؤمن منذ البداية أن لا يكون محصوراً في تخصص معين.