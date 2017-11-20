المصلحي: ضرورة استخدام التكنولوجيا في حماية المستهلك بالكوميسا

محمد مجدي: قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن لم نأخذ التطور التكنولوجي في حماية المستهلك فسيكون التعامل كما كان في الستينيات من القرن الماضي. وأضاف المصيلحي خلال ورشة العمل الإقليمي لحماية المستهلك في دول الكوميسا، أنه يتمني…

محمد مجدي:

قال الدكتور علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية إن لم نأخذ التطور التكنولوجي في حماية المستهلك فسيكون التعامل كما كان في الستينيات من القرن الماضي.

وأضاف المصيلحي خلال ورشة العمل الإقليمي لحماية المستهلك في دول الكوميسا، أنه يتمني خروج الجميع من ورشة العمل المنعقدة على مدار يومين بمعطيات هامة ومثمرة في حماية المستهلك في جميع الدول بالكوميسا، بما يضمن الحماية بالشكل المطلوب طبقا للواقع.

وأكد وزير التموين أن القوانين لا تنفذ نفسها، ولا تتحرك بذاتها لذا يجب على الجميع العمل على رفع الوعي والتدريب؛ لأن المستهلك هو كل شيء بالنسبة لهذا التجمع المنعقد الآن.