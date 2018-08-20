المصطفى عبد الحليم: MG تشارك بقوة بمعرض أوتوماك – فورميلا

شريف عيسىكشف المصطفى عبد الحليم، مدير منصور MG مصر، عن مشاركة العلامة التجارية بقوة خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك –فورميلا"، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال سبتمبر المقبل.وأشار فى تصريحه لـ"المال" الى أن العلامة تخطط لحزمة من العروض لتحفيز الزوار على ا

شريف عيسى

كشف المصطفى عبد الحليم، مدير منصور MG مصر، عن مشاركة العلامة التجارية بقوة خلال الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات “أوتوماك –فورميلا”، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال سبتمبر المقبل.

وأشار فى تصريحه لـ”المال” الى أن العلامة تخطط لحزمة من العروض لتحفيز الزوار على الشراء.

كان المنصور قد أعلن عن إطلاق العلامة التجارية رسميًا خلال حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة منتصف الأسبوع الماضى.

وتنتوى شركة المنصور ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه فى قطاع السيارات، على أن تحصل MG على تمويل بقيمة 400 مليون جنيه لزيادة حجم أعمالها.

وتخطط MG لافتتاح 12 معرضا للبيع خلال العام الحالى على مستوى الجمهورية وسيتم زيادتها إلى 20 خلال 2019.

يذكر أن MG تأسست عام 1924، وهى من أكبر وأعرق وأهم الشركات البريطانية، إلا أنه فى عام 2007 أعلنت شركة سايك موتورز عن الاستحواذ عليها.

وتعد سايك موتورز سابع أكبر شركة سيارات فى العالم حيث بلغ حجم مبيعاتها 7 ملايين سيارة عام 2017 من ما يجعلها أكبر شركات الصين بحصة سوقية تبلغ 26.2٪. وقد صعدت 5 مراكز لتحتل المرتبة 36 في قائمة Fortune Global 500 السنوية.