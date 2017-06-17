المصري يواصل مطاردة الزمالك على الكونفدرالية بفوزه على بتروجت

علي المصري واصل فريق الكرة بالنادي المصري، مطاردة الزمالك على اقتناص المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، والمؤهَّل لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، عقب فوزه على بتروجت بهدف نظيف.أحرز هدف اللقاء الوحيد، أحمد جمعة، هدّاف المصري، في الدقيقة 36 من الشوط الأول، في اللقاء الذي أقيم بين

علي المصري

واصل فريق الكرة بالنادي المصري، مطاردة الزمالك على اقتناص المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز، والمؤهَّل لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، عقب فوزه على بتروجت بهدف نظيف.





أحرز هدف اللقاء الوحيد، أحمد جمعة، هدّاف المصري، في الدقيقة 36 من الشوط الأول، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على استاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن لقاءات الأسبوع الواحد والثلاثين للدوري المصري الممتاز.