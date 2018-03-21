المصري يلاقي مونانا الجابوني في دور الـ 32 مكرر من الكونفيدرالية

علي المصري أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر لبطولة كأس الاتحاد اﻷفريقي "الكونفيدرالية"، والتي أُجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة، عن ملاقاة فريق المصري لنظيره مونانا الجابوني والذي خرج من دوري الأبطال الأفريقي على يد الأهلي.…

علي المصري

أسفرت قرعة دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر لبطولة كأس الاتحاد اﻷفريقي “الكونفيدرالية”، والتي أُجريت منذ قليل بأحد فنادق القاهرة، عن ملاقاة فريق المصري لنظيره مونانا الجابوني والذي خرج من دوري الأبطال الأفريقي على يد الأهلي.

وستقام مباراة الذهاب بالجابون أحد أيام 6 ، 7 ، 8 أبريل المقبل ، فيما ستقام مباراة الإياب ببورسعيد أحد يومي 17 ، 18 أبريل أيضاً.

وفي بقية لقاءات الدور ذاته، يلتقي زاناكو الزامبي مع الرجاء الرياضي، وفيتا كلوب الكونغولي أمام لامانشا، وسان جورج الإثيوبي أمام كارا برازافيل.

ويواجه الهلال السوداني، نظيره أكوا يونايتد النيجيري، أما سوبر سبورت الجنوب إفريقي فيلاقي جور ماهيا الكيني، ويلتقي الهلال الأبيض السوداني، مع يونياو دو سونجو الموزمبيقي، واتحاد العاصمة الجزائري، مع بلاتو يونايتد النيجيري.

ويلاقي بيدفست الجنوب أفريقي، نظيره إنييمبا النيجيري، أما أدوانا ستارز الغاني، يواجه فوسا جينيور الموزمبيقي.

أما جينيراسيون فوت السنغالي، سيواجه نهضة بركان المغربي، في حين يواجه يانج أفريكانز التنزاني، نظيره ويلايتا ديشا الإثيوبي، أما ويليامسفيلي الإيفواري، سيلاقي ديبورتيفو نييفانج الغيني.

ويواجه مونتاين أوف فاير النيجيري، نظيره دجوليبا المالي، أما رايون سبورت الرواندي، يلاقي كوستا دو سول الموزمبيقي، وأخيرًا أسيك أبيدجان الإيفواري يصطدم بشباب بلوزداد الجزائري.



