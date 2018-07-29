المصري يفوز على نهضة بركان ويتصدر مجموعته في الكونفيدرالية

وكالات: حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، فوزا ثمينا على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء مساء الأحد باستاد بورسعيد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. …

وكالات:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، فوزا ثمينا على ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء مساء الأحد باستاد بورسعيد، ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب إسلام عيسى، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55 من المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد النادي المصري البورسعيدي إلى 8 نقاط في صدارة المجموعة ، بينما توقف رصيد نهضة بركان المغربي عند 7 نقاط في المركز الثاني .