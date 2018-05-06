المصري يفوز على سونجو الموزمبيقي بهدفي جمعة في الكونفيدرالية

وكالات:حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على ضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، باستاد بورسعيد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، ليتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته.س

وكالات:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزا ثمينا على ضيفه يونياو دو سونجو الموزمبيقي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، باستاد بورسعيد ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، ليتصدر الفريق البورسعيدي مجموعته.

سجل هدفي النادي المصري البورسعيدي المهاجم أحمد جمعة في الدقيقتين 36 و52 من اللقاء.

وبهذه النتيجة، حصد المصري البورسعيدي أول ثلاث نقاط له في دور المجموعات ليتصدر مجموعته بفارق الأهداف هن نهضة بركان المغربي، بينما ظل الفريق الموزمبيقي بلا رصيد من النقاط في المركز الرابع والأخير خلف الهلال السوداني صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف.