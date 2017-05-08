المصري يفوز على دجلة ويواصل ضغطه على الزمالك

علي المصري فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على مضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف، في ختام لقاءات اليوم الثالث للأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.سجل إسلام صلاح هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول،

علي المصري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، على مضيفه وادي دجلة، بهدف نظيف، في ختام لقاءات اليوم الثالث للأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

سجل إسلام صلاح هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، بعد خطأ دفاعي من دفاع وادي دجلة، وأضاع لاعبو الفريق البورسعيدي عدة أهداف محققة، كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة.

بهذا الفوز، يرتفع رصيد النادي المصري إلي 47 نقطة، في المركز الرابع، ويواصل مطاردة الزمالك “51 نقطة” علي المركز الثالث، المؤهل لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 36 نقطة، وظل محتفظا بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري.

وشهد الوقت الضائع من المباراة، اعتراضات علي طاقم تحكيم اللقاء بقيادة محمود البنا، الذي ألغي هدف صحيح لوادي دجلة، في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بناء علي إشارة من مساعد الحكم الأول.