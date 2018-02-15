المصري يفقد نقطتين في صراعه مع الزمالك علي المركز الثالث

علي المصريفقد فريق الكرة بالنادي المصري، نقطتين في صراعه مع الزمالك علي المركز الثالث، بتعادله السلبي مع الرجاء، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، والمؤجلة بينهما من الجولة 23 للدوري.بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 42، وعاد للمرك

علي المصري

فقد فريق الكرة بالنادي المصري، نقطتين في صراعه مع الزمالك علي المركز الثالث، بتعادله السلبي مع الرجاء، بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في اﻹسكندرية، والمؤجلة بينهما من الجولة 23 للدوري.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة 42، وعاد للمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويتبقي للفريق البورسعيدي لقاء مؤجل مع اﻹسماعيلي، وأرتقي رصيد الرجاء للنقطة 16، وبقي في المركز 17.

وفي مباراة أخري أقيمت اليوم، ولكن ضمن الجولة الرابعة والعشرون من البطولة، اقتنص فريق بتروجيت فوزًا صعبًا على حساب ضيفه النصر بهدف نظيف، في اللقاء الذي أقيم بينهما علي ستاد القاهرة.

أحرز محمد سالم مهاجم بتروجيت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، وشهدت أيضًا حالة طرد من نصيب الغاني فرانك ألفيس لاعب النصر في الدقيقة 88.

وزادت هذه الهزيمة جراح النصر بعدما تجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز 18 والأخير في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد بتروجيت إلى 31 نقطة في المركز العاشر بجدول الترتيب.