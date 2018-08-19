المصري يفرط في فوز سهل ويتعادل مع دوسونجو الموزمبيقي

علي المصريفرط فريق الكرة اﻷول بنادي المصرى البورسعيدى مع فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقى، في فوز سهل أمام دوسونجو الموزمبيقي، وتعادلا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد فيروفيارو بمدينة بييرا، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد اﻷفريقي "الكونفيدرال

علي المصري

فرط فريق الكرة اﻷول بنادي المصرى البورسعيدى مع فريق يونياو دو سونجو الموزمبيقى، في فوز سهل أمام دوسونجو الموزمبيقي، وتعادلا بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، على استاد فيروفيارو بمدينة بييرا، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لكأس الاتحاد اﻷفريقي “الكونفيدرالية”.

أحرز أهداف المباراة محمد جريندو للمصرى فى الدقيقة 77، ثم تعادل جيمى لدوسونجو فى الدقيقة 81، ليرفع المصرى رصيده للنقطة التاسعة محتلا صدارة المجموعة، ويأتى فى المركز الثانى نهضة بركان المغربي برصيد 7 نقاط، وفى المركزين الثالث والرابع الهلال ويونياو دو سونجو برصيد 3 نقاط لكل منهما.