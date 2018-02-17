المصري يصل لوساكا استعدادا لجرين بافالوز الزامبي

على المصرى وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى العاصمة الزامبية لوساكا، بعد رحلة طيران استغرقت نحو عشر ساعات كاملة، استعداداً لمباراة إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفيدرالية"، والتي تجمع المصري بمضيفه فريق جرين بافالوز الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الث

على المصرى

وصلت بعثة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، إلى العاصمة الزامبية لوساكا، بعد رحلة طيران استغرقت نحو عشر ساعات كاملة، استعداداً لمباراة إياب الدور التمهيدي من كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفيدرالية”، والتي تجمع المصري بمضيفه فريق جرين بافالوز الزامبي والمقرر إقامتها في الثالثة عصر الثلاثاء المقبل على ستاد نوكولوما بالعاصمة لوساكا.

وغادرت البعثة مطار القاهرة الدولي في الثانية والنصف فجر اليوم على متن طائرة الخطوط الجوية الأثيوبية المتجهة إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا حيث وصلت إلى هناك في حوالي الساعة السابعة صباحاً ، حيث انتظرت البعثة لنحو ساعتين بالمطار كترانزيت قبل أن تتوجه إلى العاصمة الزامبية لوساكا ، حيث كان في انتظارها بالمطار مسئولي السفارة المصرية بلوساكا بالإضافة إلى المدير الإداري للفريق وليد بدر وكذلك مسئولي نادي جرين بافالوز الزامبي ، حيث تم إنهاء اجراءات الوصول بسهولة، حيث ستغادر البعثة المطار متوجهةً إلى مقر إقامتها بفندق “أنتر كونتنينتال” لوساكا للخلود للراحة، قبل أن يؤدي الفريق مساء اليوم مرانه الأول استعداداً لمباراة الثلاثاء المقبل.

وكان أحمد مصطفى سفير مصر بزامبيا، فى استقبال البعثة، وباقى أفراد السفارة المصرية وعلى رأسهم محمد فرير نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بزامبيا، ورضا المهدي ، ووفيق مصطفى الملحقين الإداريين بالسفارة، وذلك لإنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة المصري.

وحرص أحمد مصطفى، على الترحيب بمحمد الخولي رئيس بعثة المصري، وأحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري، والجهاز الفني للفريق بقيادة حسام وإبراهيم حسن، مؤكداً أن السفارة المصرية تضع كافة امكاناتها تحت تصرف بعثة المصري خلال فترة تواجدها بزامبيا، مشيداً بالسلوك الحضاري والمظهر المشرف لجميع أعضاء البعثة، ومؤكداً أن وسائل الإعلام الزامبية تحدثت بشكل كبير طوال الأسبوع الماضي عن حسن استقبال مسئولي المصري لبعثة جرين بافالوز الزامبي وذلك خلال فترة تواجدها بمصر لأداء مباراة الذهاب ، مضيفاً أنه تواصل بشكل كبير مع مسئولي نادي جرين بافالوز طوال الفترة الماضية لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه بعثة المصري خلال الأيام القادمة.

وتوجه إبراهيم حسن مدير الكرة، بالشكر إلى مسئولي السفارة المصرية بزامبيا، على مجهوداتهم الكبيرة المبذولة للترتيب لرحلة الفريق، مثنيا على جهود أسرة السفارة بالكامل، ومشيداً بتعاونهم التام مع وليد بدر المدير الإداري للفريق، والذي وصل لزامبيا منذ ثلاثة أيام، للترتيب لرحلة الفريق.

وأضاف إبراهيم حسن أن مسئولي السفارة المصرية بزامبيا، يقدمون وبحق أروع صورة لما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية المصرية الواعية بحجم الدور الذي تلعبه في تذليل العقبات التي تواجه الفرق الرياضية المصرية خارج البلاد ، موجهاً شكره التام لكافة مجهوداتهم مع ادارة المصري منذ اللحظة الأولى للتواصل معهم بعد سحب قرعة الدور التمهيدي من الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف ملعب نادي زاناكو الزامبي “صن ست”، تدريبات الفريق خلال فترة نواجده بالعاصمة الزامبية، لأداء مباراة الإياب، وسيؤدي المصري مراناً خفيفاً مساء اليوم إلى لوساكا، على نفس الملعب غدا الأحد أيضاً، فيما يقام المران الأخير يوم الاثنين المقبل على ستاد نوكولوما الذي سيستضيف المباراة.