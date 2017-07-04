المصري يستدرج بدلاء الأهلي في برج العرب

على المصرى: يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على نظيره المصرى البورسعيدى، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز، ويستضيفه ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى السابعة مساء، ويديره سمير محمود عثمان حكما للساحة، ويعاونه أيمن دجيش مساعد حكم أول، وسمير

على المصرى:

يحل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، ضيفا ثقيلا على نظيره المصرى البورسعيدى، ضمن لقاءات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز، ويستضيفه ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، فى السابعة مساء، ويديره سمير محمود عثمان حكما للساحة، ويعاونه أيمن دجيش مساعد حكم أول، وسمير جمال مساعد ثان، وممدوح صلاح حكماً رابعاً.

ويخوض الأهلى اللقاء، بعدما حسم درع الدورى للموسم الثانى على التوالى، قبل أربعة أسابيع من نهايته، عندما تعادل مع مصر المقاصة، أقرب ملاحقيه بهدفين لكل فريق، عقب أقل من 48 ساعة، على عودته من زامبيا، عقب مواجهة زاناكو، فى دور المجموعات لدور أبطال أفريقيا.

ووضح من القائمة التى أختارها الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة حسام البدرى، أنه سيدفع بالبدلاء خلال اللقاء، حيث استبعد اللاعبين الأساسيين، من أجل تجهيزهم على أكمل وجه، قبل موقعة السبت المقبل، أمام القطن الكاميرونى، فى ختام لقاءات الفريق بدور المجموعات للبطولة القارية، والتى لا بديل أمامه سوى الفوز بها، من أجل التأهل لدور الثمانية للمسابقة.

على الجانب الآخر، وبعد أن اطمئن حسام حسن المدير الفنى للمصرى، على تواجده فى المربع الذهبى للموسم الثانى على التوالى، عقب خسارة سموحة أمس الإثنين، أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، سيدخل العميد بأريحية كبيرة، من أجل خطف الثلاثة نقاط، وتعويض هزيمة الدور الأول، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويرغب الجهاز الفنى للمصرى، فى الفوز بمباراة اليوم، والتغلب على الإنتاج الحربى فى الجولة الأخيرة، من أجل خطف المركز الثالث من الزمالك، الذى ينتظره مواجهتين قويتين مع الاتحاد السكندرى والأهلى، للتأهل مباشرة لكأس الاتحاد الإفريقى “الكونفدرالية”.