المصري يرسل احتجاجا رسميا لاتحاد الكرة على إيقاف حسام حسن

علي المصريأرسل مجلس ادارة النادي المصري مذكرة احتجاج رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج خلالها على قرار لجنة مسابقات القسم الأول بالاتحاد بإيقاف حسام حسن لأربع مباريات وتغريمه عشرين ألف جنيه بداعي ارتكابه لسلوك غير رياضي عقب نهاية مباراة بتروجيت.وتساءل مجلس ادارة النادي المصري خلال الم

علي المصري

أرسل مجلس ادارة النادي المصري مذكرة احتجاج رسمية الى الاتحاد المصري لكرة القدم يحتج خلالها على قرار لجنة مسابقات القسم الأول بالاتحاد بإيقاف حسام حسن لأربع مباريات وتغريمه عشرين ألف جنيه بداعي ارتكابه لسلوك غير رياضي عقب نهاية مباراة بتروجيت.

وتساءل مجلس ادارة النادي المصري خلال المذكرة عن أسباب التسرع في اتخاذ القرار عقب المباراة مباشرة وليس في اجتماع لجنة المسابقات الذي ينعقد عقب نهاية كل جولة من جولات الدوري الممتاز ، كما أبدى مجلس المصري احتجاجه على اصدار القرار دون التحقيق مع حسام حسن لاستيضاح وجهة نظره في اشارته والتي بناء عليها تم توقيع العقوبة عليه خاصة وأن هناك تفسيرات عديدة لتلك الإشارة التي ظهرت من قبل في الملاعب المصرية والعالمية دون توقيع عقوبات على أصحابها.

واختتم مجلس المصري مذكرة احتجاجه بالتساؤل عن أسباب الاستناد الى الفيديو لتوقيع العقوبة دون الرجوع لتقارير حكم المباراة ومراقب لجنة الحكام ومراقب لجنة المسابقات والذين لم يشيروا من قريب أو بعيد لاشارة حسام حسن.