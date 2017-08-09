المصري يتأهل للكونفدرالية ويشارك في السوبر المصري

علي المصري تواصلت أفراح النادي المصري، وجماهير بورسعيد العاشقة لكرة القدم، فبعد تأهل فريق الكرة الأول بالمدينة الباسلة، لنهائي كأس مصر، للمرة الأولى منذ 19 عاما، صعد رسميا لكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، في نسختها المقبلة. جاء ذلك، بعد النتيجة الكبيرة التي يحققها النادي الأهلي علي نظيره سموح

علي المصري

تواصلت أفراح النادي المصري، وجماهير بورسعيد العاشقة لكرة القدم، فبعد تأهل فريق الكرة الأول بالمدينة الباسلة، لنهائي كأس مصر، للمرة الأولى منذ 19 عاما، صعد رسميا لكأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”، في نسختها المقبلة.

جاء ذلك، بعد النتيجة الكبيرة التي يحققها النادي الأهلي علي نظيره سموحة، في الدور قبل النهائي لكأس مصر، برباعية نظيفة، خلال لقاء الفريقين، الذي يقام الآن، علي ستاد الجيش المصري ببرج العرب في الإسكندرية.

ولم تتوقف مكاسب المصري، عند التأهل لنهائي الكأس، والمشاركة في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل، بل سيشارك الفريق البورسعيدي، في كأس السوبر المصري، المقرر حتى الآن إقامته بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمام النادي الأهلي، بغض النظر عن نتيجة لقاء الفريقين في نهائي كأس مصر.