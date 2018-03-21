المصري يبدأ إجراءات سفر بعثة فريق الكرة للجابون لملاقاة مونانا

علي المصريبدأ ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة بالنادي المصري، في اجراء اتصالاته بالسفارة المصرية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، للتنسيق معها حول كافة ترتيبات سفر بعثة المصري، وحجز فندق الاقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالفريق طوال فترة اقامته هناك.وأوقعت قرعة دور الـ 32 مكرر من النسخ

علي المصري

بدأ ابراهيم حسن مدير جهاز الكرة بالنادي المصري، في اجراء اتصالاته بالسفارة المصرية بالعاصمة الجابونية ليبرفيل، للتنسيق معها حول كافة ترتيبات سفر بعثة المصري، وحجز فندق الاقامة وملاعب التدريب وغيرها من الترتيبات المتعلقة بالفريق طوال فترة اقامته هناك.

وأوقعت قرعة دور الـ 32 مكرر من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية عن ملاقاة المصري لنظيره مونانا الجابوني والذي سيستضيف مباراة الذهاب أحد أيام 6 ، 7 ، 8 أبريل المقبل، قبل أن يلتقيا في بورسعيد باﻹياب أحد يومي 17 ، 18 من الشهر ذاته.

واستقر ابراهيم حسن أيضاً على سفر وليد بدر المدير الاداري للفريق قبل البعثة بعدة أيام للاطمئنان على كافة تلك الترتيبات.

وستبدأ إدارة النادي المصري اعتباراً من غدٍ الخميس في البدء في اجراءات استخراج القرار الوزاري الخاص بسفر البعثة، باﻹضافة لاستخراج تأشيرات البعثة من السفارة الجابونية بالقاهرة.