المصري يؤدي أولى تدريباته ببورسعيد استعدادا لجرين بافالوز

تخصيص منفذ لبيع التذاكر لأعضاء النادي بفرع الضواحيعلى المصري:يؤدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بورسعيد، أولى تدريباته استعداداً لمباراته الهامة في الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفيدرالية"، والتي تجمعه بنظيره فريق جرين بافالوز

تخصيص منفذ لبيع التذاكر لأعضاء النادي بفرع الضواحي



على المصري:

يؤدي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري في السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد بورسعيد، أولى تدريباته استعداداً لمباراته الهامة في الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفيدرالية”، والتي تجمعه بنظيره فريق جرين بافالوز الزامبي، والمقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء السبت المقبل على ستاد المصري.

وعن المباراة، أعرب حسام حسن المدير الفني للمصري، المقبلة للفريق أمام جرين بافالوز الزامبي في الدور التمهيدي من الكونفيدرالية الإفريقية، عن سعادته الكبيرة بعودة الفريق للعب على ستاد بورسعيد، مشيراً إلى أن التواجد الجماهيري سيكون له مفعول السحر خلال المباراة، التي يأمل في الخروج منها بأفضل نتيجة.

وأشاد المدير الفنى للفريق البورسعيدى، بأداء جميع اللاعبين خلال مباراة أمس الإثنين، أمام مصر المقاصة، والتى حقق خلالها فوزا كبيرا، بأربعة أهداف مقابل هدف، مؤكداً أن دكة بدلاء المصري أصبحت تصنع الفارق، فرغم الغيابات العديدة نتيجة للإصابة أو الإيقاف، أصبح أداء الفريق على درجة كبيرة من الثبات.

وقام محمد قريميدة الأمين العام السابق للاتحاد الليبي لكرة القدم، والمراقب بالاتحاد الأفريقي “كاف”، يرافقه محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد، والممثل التنظيمي للاتحاد المصري، بجولة تفقدية داخل ستاد النادي المصري، للاطمئنان على جاهزيته لاستقبال المباراة، حيث كان في استقبالهما شريف مزروع، وأحمد شملة عضوا مجلس إدارة النادي، وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للنادي، وعاطف جابر مدير الاستاد.

وخلال الجولة التفقدية التي شملت الاطمئنان على أرضية الملعب، وغرف خلع الملابس للاعبي المصري والفريق الضيف، وغرفة خلع ملابس الحكام، بالإضافة إلى تفقد غرفة التحكم والمدرجات وقاعة كبار الزوار وغيرها من مرافق الاستاد، ويستكمل قريميدة جولته اليوم الثلاثاء، للاطمئنان على ملعب فرع المصري بالضواحي، الذي سيستضيف تدريبات الفريق الضيف يومي الأربعاء والخميس، كما سيقوم أيضاً بمراجعة كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادي برئاسة سمير حلبية، تخصيص منفذاً بفرع المصري الجديد بحي الضواحي لبيع تذاكر المباراة، وذلك لأعضاء الجمعية العمومية بالنادي فقط، وأكد أحمد عوض عضو المجلس، أن هذا القرار يأتي تلبيةً لرغبة أعضاء النادي في أن يكون هناك منفذاً خاصاً بهم داخل الفرع الجديد تفادياً للزحام الشديد على تذاكر المباراة، خاصةً وأنها ستكون الأولى لفريق المصري ببورسعيد منذ ما يقرب من ستة أعوام.