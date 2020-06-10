المصري: نتنظر قرار الحكومة اليوم بتحديد موعد التشغيل الجزئي للمطاعم والكافتيريات السياحية

أكد عادل المصري رئيس غرفة المنشأت السياحية، أنه في انتظار صدور قرار من مجلس الوزراء اليوم الخميس، بشأن تحديد موعد التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية، وذلك بعد أن قدمت الغرفة مذكرة للمجلس ولوزارتي السياحة والصحة تتضمن 23 بنداً خاص بضوابط التشغيل.

وأضاف المصري في مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الغرفة تعاونت مع وزارتي السياحة والصحة المصرية بالإضافة إلي منظمة الصحة العالمية لوضع كافة الإجراءات الاحترازية التي يمكن إتخاذها عند التشغيل.

ولفت المصري إلي أنه من ضمن هذه الإجراءات أن أقصى عدد للأفراد على مائدة الطعام داخل المطاعم سيكون 6 أفراد، بالإضافة إلي توفير أدوات التعقيم عند الدخول.

وكانت الغرفة، أعلنت أمس الأربعاء، عن تعديل وتخفيف الإجراءات الاحتزازية الخاصة بضوابط تشغيل المنشآت السياحية ” المطاعم والكافتيريات” المرخصة من وزارة السياحة والآثار.

وطلبت الغرفة من المطاعم والكافيهات الراغبة في العودة للعمل التقدم بطلب للغرفة، متضمنا تصورا للتشغيل في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من تفشي فيروس كورونا.