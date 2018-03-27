المصري للسياسيات العامة ينظم مؤتمرا عن مستقبل الصحافة الخميس

سلوى عثمانيعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق 29 مارس ، الساعة 11.30 ظهراً بمقر المركز ، بعنوان "نظرة علي مناخ حرية الصحافة والإعلام في مصر عام 2017"وكان المركز المصري قام بإصدار رصد شهري علي مدار عام 2017 لرصد حالة الحريات المتعلقة با

سلوى عثمان

يعقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق 29 مارس ، الساعة 11.30 ظهراً بمقر المركز ، بعنوان “نظرة علي مناخ حرية الصحافة والإعلام في مصر عام 2017”

وكان المركز المصري قام بإصدار رصد شهري علي مدار عام 2017 لرصد حالة الحريات المتعلقة بالصحافة والإعلام

وتناول الرصد مؤشرات تتعلق بحرية النشر والتعبير، الحماية القانونية للصحفيين، تقييم المجالس الوطنية المُشرِفة على الصحافة والإعلام، ودور الصحافة في محاربة الإرهاب. تم عرض تلك التقارير في لقاءات عامة باستضافة نواب برلمانين وممثلين من نقابة الصحفيين وعدد من الصحف القومية والخاصة لعرض مواقفهم وآرائهم حول حرية الصحافة في مصر.

وسيقوم المركز المصري لدراسات السياسات العامة خلال المؤتمر بعرض شامل لحالة حرية الصحافة والإعلام بعام 2017 من خلال ” التقرير السنوي لحرية الصحافة والإعلام في مصر لعام 2017 ” الذي يصف تطور حالة الحريات للصحافة والإعلام وما شابها من إيجابيات وسلبيات خلال العام الماضي وذلك بحضور ممثلين من المركز المصري، نقابة الصحفيين، صحف قومية ومنظمات تدعم حرية الصحافة والإعلام

والمتحدثون باللقاء أحمد أبو المجد، باحث ببرنامجى الحريات الفردية و سيادة القانون بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة ، و عادل صبرى، رئيس تحرير موقع مصر العربية ، و محمود سليمان علم الدين، أستاذ الصحافة بإعلام القاهرة و عضو الهيئة الوطنية للصحافة .