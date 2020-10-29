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المصري للتأمين يحتضن مؤتمر الأفرواسيوي وخمسة مرشحين لخلافة وفاء محمود في أمانة الإتحاد

بعد إعتذار الإمارات العربية عن إستضافته
ماهر أبو الفضل 2:18 م, الخميس, 29 أكتوبر 20 2:18 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

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قال علاء الزهيري، رئيس الإتحاد المصري للتأمين ، أن مجلس إدارة الإتحاد ، ناقش في إجتماعه أمس الأربعاء، الطلب المقدم من الإتحاد الافرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين ، بإستضافة الأول، المؤتمر العام للإتحاد الأفرواسيوى للتأمين وإعادة التأمين لعام 2021 والذى يتزامن مع ملتقى شرم الشيخ للتأمين وأعادة التأمين.

أضاف أن مجلس إدراة الاتحاد الافرو أسيوى للتأمين وإعادة التأمين وافق على عقد مؤتمره العام لعام 2021 ، فى مصر ، بعد اعتذار دولة الامارات عن إستضافته، لافتا إلي الموافقة على ضم المؤتمرين فى مؤتمر واحد يُعقد فى شرم الشيخ .

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21 طلبًا لشغل منصب الأمين العام للإتحاد المصري للتأمين

في سياق أخر، قال الزهيري، أن مجلس إدارة الإتحاد، تلقي 21 طلبًا لشغل منصب الأمين العام، خلفًا لوفاء محمود، التي بلغت سن التقاعد، مشيرًا، إلي أنه تم تصفية الطلبات لقائمة مختصرة، تضم خمسة مرشحين.

أضاف أن المرشحين الخمسة، عرض كلًا منهم رؤيته المستقبلية لتطوير الإتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتًا إلي أنه تم تأجيل إختيار أيًا من الخمسة المرشحين، لتولي المنصب، علي أن يتم الإعلان عن المُرشح لخلافة “وفاء محمود”، في أقرب إجتماع لمجلس الإدارة.

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وفاء محمود

وإشترط المصري للتأمين، برئاسة علاء الزهيري، توافر 12 شرطًا في المتقدمين للحصول علي هذه الوظيفة للجنسين، منها أن لا تقل الخبرة عن 15 عامًا في مجال العمل بسوق التأمين، وأن يتوافر لديه مهارات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات وإدارة نظم المعلومات.

وطلب المصري للتأمين، ممن تتوافر فيهم هذه الشروط، إرسال السير الذانية ، لرئيس الإتحاد ، علاء الزهيري، خلال 15 يومًا وبحد أقصي الثالث والعشرون من شهر أغسطس الماضي.

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وأقر، مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، في إجتماعه أمس، بشكل مبدئي، القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي 2019/2020 ، المنتهي في يونيو ، قبل عرضها على مراقب الحسابات .

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بقلم ماهر أبو الفضل

صحفي إقتصادي - نائب مدير تحرير جريدة المال للبوابة الإلكترونية - رئيس قسم التأمين بجريدة المال - دراسات عليا في الفلسفة- باحث في الفلسفة الحديثة والمعاصرة

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