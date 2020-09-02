«المصري لتنمية الصادرات» يوقع بروتوكول تعاون مع الأوقاف لتمويل ورش مدينة الحرفيين الجديدة بالغردقة

وقعت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف متمثلة في المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، لتمويل ورش الخدمية والصناعية بمدينة الحرفيين الجديدة بالغردقة بفائدة 5% متناقصة.

قال البنك المصري لتنمية الصادرات في بيان إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لحملة البنك الضخمة لدعم المشروعات الصغيرة في جميع المحافظات، وينص على تقديم التمويل الكامل بنسبة 100% للورش الخدمية والصناعية بمدينة الحرفيين بفائدة 5% متناقصة؛ بهدف التيسير على المواطنين من أهالي وأبناء محافظة البحر الأحمر.

وأضاف أنه سيمول الوحدات والورش الصناعية والحرفية بمدينة الحرفيين الجديدة بالغردقة بالتعاون مع هيئة الأوقاف المصرية ضمن مبادرة محافظة البحر الأحمر في إخلاء مدينة الغردقة السياحية من الورش الحرفية والوحدات الصناعية والحفاظ على مدينة الغردقة كمدينة سياحية ذات وجهة جمالية حضارية نظيفة، مع نقل جميع الوحدات والورش الى مدينة حرفية صديقة للبيئة.

وذكر البنك أنه بموجب البروتوكول يتم منح قروض لتمويل شباب الحرفيين بمحافظة البحر الأحمر لتملك 1253 وحدة بمدينة الحرفيين الجديدة والمقامة علي الطريق الدائري الأوسطي على مساحة 60 فدانا.

مرفت سلطان: البروتوكول ضمن خطة البنك لتقديم تسهيلات للمجمعات الصناعية

قالت مرفت سلطان إن البنك المصري لتنمية الصادرات يدرك جيدا أهمية الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وأثرها المباشر على تنمية الاقتصاد المصري وخلق المزيد من فرص العمل، لذا فقد اعتمد في استراتيجيته خطة للنهوض بهذا القطاع تماشيا مع توجهات الدولة واعتمادا على الحوافز التي يقدمها البنك المركزي المصري للبنوك لتمويل هذا القطاع.

وأضافت أن البنك قد أسس قطاع تمويل الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف خلق حلقة تمويل متواصلة تبدأ من فكرة المشروع ورعايته منذ تأسيس الحاضنة لتنفيذ أفكار أصحاب ريادة الأعمال وعرض منتجات تمويلية مناسبة، إلى أن يصبح كيان صناعي كبير، ويقدم القطاع العديد من الخدمات المالية والخدمات غير المالية والمتمثلة في تمويل الصناعات الصغيرة وتمويل المنتجات والصناعات المتناهية الصغر بالإضافة إلى مبادرة رواد النيل التي يرعى البنك من خلالها حاضنة التعبئة والتغليف والتي تدار من خلال جامعة النيل بالقاهرة، وتقوم باكتشاف ورعاية الشباب أصحاب الأفكار وريادة الأعمال في تلك الصناعة والتي تعتبر شريك أساسي في كافة الصناعات الأخرى.

وذكرت سلطان أن البروتوكول نتاج تعاون فريق عمل ناجح لتنفيذ خطة البنك في استكمال حملته الضخمة لتقديم تسهيلات كبيرة للمجمعات الصناعية بجميع محافظات الجمهورية، مع تقديم أفضل الحلول والعروض لمثل هذا التمويل وغيره من البرامج في عدة محافظات؛ ايمانا من البنك بأهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الشباب في دعم الاقتصاد القومي ودورهما كقاطرة للتنمية المستدامة.

وأوضحت أن نجاح البنك في استهداف المناطق والمجمعات الصناعية يأتي في إطار خطة لدعم القطاع الصناعي – بما يشهده من طفرة في الإنشاءات ووجود مناطق صناعية جديدة – شملت توقيع بروتوكولات لتمويل المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد وهيئة التنمية الصناعية 4300 مصنع ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (مصنعك جاهز).

محافظ البحر الأحمر: عرض البنك المصري لتنمية الصادرات الأفضل من بين عدة بنوك متقدمة

وقال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن المحافظة تسعى دائما للوقوف بجانب الأهالي وتقديم لهم الدعم بقدر المستطاع في شتي المجالات؛ موضحاً أنه قد قام بالتواصل مع وزير الأوقاف للتنسيق مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتمويل مدينة الحرفيين تمويلا كاملا 100% وبفائدة متناقصة.

وأشاد المحافظ بالعرض المقدم من البنك المصري لتنمية الصادرات، قائلًا إنه كان أفضل عرض تم طرحه من بين عدة بنوك متقدمة ويشمل تمويل يصل الى 100% لفترات سداد تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى تطبيق آلية غير تقليدية لتنفيذ طلبات العملاء في سهولة ويسر.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة السياحية وجعل مدينة الغردقة خالية من الورش باعتبارها مدينة ساحلية سياحية صديقة للبيئة، وأنه وفقا لهذا التمويل المقدم من البنك سيتم نقل جميع الورش الحرفية والفنية من داخل نطاق البقعة السكنية إلي أطراف مدينة الغردقة بالطريق الدائري الأوسط.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات وأكرم الزيني، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، ومحمد حلاوة، رئيس البرامج والمنتجات، وسيد عبد القادر مدير فرع البنك بالغردقة، ومهندس شريف أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بالبحر الأحمر والمستشار أسامة الورداني المستشار القانوني للهيئة والمحاسب عادل عباس مفوض المجموعة الوطنية بالبحر الأحمر.

معلومات عن مدينة الحرفيين بالغردقة

ووفقا للبيان، تقع مدينة الحرفيين بالبحر الأحمر علي الطريق الدائري الأوسط بمدينة الغردقة وتقام على مساحة 60 فدان، وتشمل إنشاء 1253 وحدة حرفية، بالإضافة إلى نحو 134 محلا تجاريا، بتكلفة بلغت 350 مليون جنيه، وتضم عدد 16 كافتيريا مخصص بكل منها مكان خاص للعائلات، كما يوجد عدد 16 محل تجاري “سوبر ماركت” لتقديم الخدمات بالمنطقة.