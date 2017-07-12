المصري لتنمية الصادرات يشارك في اجتماع البنك الأفريقي للاستيراد

شارك البنك المصري لتنمية الصادرات في الاجتماع السنوي الرابع والعشرون للبنك الأفريقي للإستيراد والتصدير والذي أقيم هذا العام في كاجالي بروندا في الفترة من 28 يونيو وحتى 1 يوليو.

وبحسب بيان من البنك، جاءت المشاركة الفعالة في الجلسات الرئيسية التي ناقشت زيادة ورفع حجم التعاملات التجارية الأفريقية من خلال رأس المال والتكنولوجيا.

كما أقيم على هامش الاجتماع عدة لقاءات وورش عمل مع مسئولي تمويل التجارة وتنمية الصادرات في القارة الأفريقية بالإضافة إلى العديد من المنتديات التي تتعلق بالتجارة وتنمية الاقتصاد والموارد في القارة.

وتم تنظيم الاجتماع تحت رعاية الرئيس باول كاجامي، رئيس جمهورية روندا، وبحضور العديد من وزراء المالية ووزراء التجارة والاستثمار الأفارقة وممثلي الحكومات الأفريقية وغيرها بالإضافة إلى كبار المصرفيين ورجال الأعمال والأكاديميين ومتخذي القرار.

ولفتت مرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، خلال مشاركتها في أحد الموائد المستديرة، التي ناقشت مستقبل عمليات التبادل التجاري الأفريقي، إلى ضرورة الحاجة إلى تأسيس قاعدة بيانات إلكترونية أفريقية تجارية، يتم عن طريقها عرض فرص التبادل التجاري المتاحة في القارة الأفريقية بالكامل، مع ربط تلك القاعدة بنظام سداد يسمح بتسوية المعاملات التجارية مما يضمن تبادل المستندات التجارية بصورة آمنة، مما يقلل من مخاطر التلاعب وعدم السداد ما بين أطراف المعاملات التجارية.