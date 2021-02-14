المصري لتنمية الصادرات يسجل 409 ملايين جنيه أرباحا بنهاية ديسمبر 2020

أظهرت نتائج أعمال البنك المصرى لتنمية الصادرات تسجيل صافى أرباح قدرها 409.6 مليون جنيه خلال النصف المنتهى ديسمبر 2020 مقارنة بصافى ربح قدره 602 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2019.

وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك المصرى لتنمية الصادرات، تراجع إيرادات البنك من عوائد الفوائد إلى 2.4 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بعوائد بلغت 2.99 مليار جنيه خلال النصف المقارن من 2019.

كما أظهرت القوائم المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأحد،انخفاض تكلفة الودائع إلى 1.5 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بتكلفة بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق.

وارتفع إجمالى الودائع البنكية إلى 50.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 44.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

المصرى لتنمية الصادرات سجل 1.1 مليار جنيه أرباحا خلال العام المنتهى يونيو

أحمد جلال، نائب رئيس البنك المصرى لتنمية الصادرات

وتبدأ السنة المالية لبنك تنمية الصادرات فى يوليو وتنتهى يونيو كل عام بخلاف أغلب البنوك التى تبدأ السنة المالية من يناير إلى ديسمبر.

وسجل البنك صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى 30 يونيو الماضى وهو نفس المعدل تقريبا خلال العام السابق .

و استقرات ايرادات الفوائد عند 5.5 مليار جنيه خلال العام وهو نفس الرقم تقريبا خلال العام السابق 2018- 2019.

وانخفضت مصروفات الفوائد إلى 3.5 مليار جنيه خلال العام مقارنة بنحو 3.7 مليار جنيه خلال العام 2018-2019

بنك الصادرات حصل على قروض أجنبية بقيمة 30 مليون دولار

وحصل البنك المصرى للصادرات فى نوفمبر الماضى على قرض أجنبى جديد بقيمة 15 مليون دولار من صندوق Green for growth fund .

وقال البنك فى إفصاح للبورصة المصرية (2 نوفمبرالماضى)، إن هذا القرض يستهدف تمويل العملاء فى مجالات ترشيد واستهلاك الطاقة.

وينشط صندوق GGF المتخصص فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة فى مصر منذ سنوات.

وحصل البنك فى 24 يونيو الماضى على قرض متوسط الأجل بقيمة 15 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الزراعة .

وقال البنك فى إفصاح للبورصة آنذاك إن هذ،ا القرض ممنوح من صندوق ” سند ” الألمانى لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الزراعية.

المصرف يضم في هيكل ملكيته 3 بنوك حكومية

ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات

تأسس البنك المصري لتنمية الصادرات عام 1983 بهدف دعم الصادرات المصرية الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية.

ويبلغ رأسمال البنك 2.7 مليار جنيه، موزعًا على 272.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيته الحالية، بين بنكي الاستثمار القومى 40.7%، ومصر 23.13%.

كما يسهم البنك الأهلى المصرى بنسبة 11.57%، بينما يمتلك آخرون 22.7% من أسهم التداول الحر فى البورصة.

وتتولى ميرفت سلطان رئاسة مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات منذ نوفمبر 2016.

ويشغل أحمد محمد جلال منصب نائب الرئيس منذ 2017، وتم التجديد له لمدة 3 سنوات أخرى حتى أغسطس 2023.