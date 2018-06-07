المصري لتنمية الصادرات يستهدف نمو محفظة القروض 27%

المال - خاص:أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الموازنة التخطيطية للبنك خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تضمنت استهداف محفظة القروض والسلفيات بنسبة 27%، من خلال قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة.وأضاف في بيان أرسله لـ "البورصة" حصلت "المال" على نسخة منه، إنه من المتوقع أن تزيد قيمة محفظة

المال – خاص:

أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات عن الموازنة التخطيطية للبنك خلال العام المالي (2018/2019)، والتي تضمنت استهداف محفظة القروض والسلفيات بنسبة 27%، من خلال قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة.

وأضاف في بيان أرسله لـ “البورصة” حصلت “المال” على نسخة منه، إنه من المتوقع أن تزيد قيمة محفظة القروض والسلفيات بقيمة 3.5 مليار جنيه، وبنسبة 21% لقطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنه سوف تتم زيادة المحفظة الحالية بمبلغ 813 مليون جنيه، نتيجة استهداف فئات مختلفة من العملاء وتفعيل إدارة مبيعات غير مركزية.

وعلى صعيد قطاع التجزئة، توقع البنك، زيادة حجم التمويل الممنوح لعملاء التجزئة ليصل إلي 1.5 مليار جنيه، من خلال منتجات جديدة تشمل القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية.

ويخطط البنك لافتتاح 8 فروع جديدة ليصل إجمالي فروعه في نهاية عام الموازنة إلى 39 بجانب افتتاح فرع رئيسي في التجمع الخامس.

