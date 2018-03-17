المصري فى مهمة تجاوز عقبة سيمبا التنزانى

على المصرى يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، لتجاوز عقبة ضيفه سيمبا التنزانى، عندما يلتقيان في السابعة والنصف، مساء اليوم السبت، على استاد بورسعيد، فى إياب دور الـ 32 "الأول" من كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفيدرالية"، وانتهى لقاء الذهاب بين…

على المصرى

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، لتجاوز عقبة ضيفه سيمبا التنزانى، عندما يلتقيان في السابعة والنصف، مساء اليوم السبت، على استاد بورسعيد، فى إياب دور الـ 32 “الأول” من كأس الاتحاد الأفريقى “الكونفيدرالية”، وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابى 2-2.

ويدير اللقاء طاقم الحكام الآريتري، المكون من يوناس زيكارياس جيبري حكماً للساحة، وأنجيسوم أوجباماريام مساعد حكم أول، ويوهانس تيويلدي جيبريسيلاس مساعد حكم ثان، ييماني أسفا حكماً رابعاً، ويراقب المباراة الليبي جمال سالم.

وحرص حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدى، على وضع اللمسات النهائية على الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة، خلال المران الأساسى أمس الجمعة، الذى شهد تركيزاً على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة في الموقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتدريب جميع اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء تحت متابعة دقيقة من الجهاز الفني.

فى المقابل، فرض الفرنسي بيير لوشانتر المدير الفني للفريق التنزاني، سياجاً من السرية على المران الأخير لسيمبا، وحرص مسئولي الفريق على خروج جميع الموجودين بأرض الملعب، قبيل بدء المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، والذي شهد تركيزاً من لوشانتر على بعض النواحي الخططية، وركز الجهاز الفني لسيمبا على التسديد من خارج المنطقة كأحد الحلول للوصول إلى مرمى المصري.

وعقد الاجتماع الفنى للمباراة، بمقر منطقة بورسعيد لكرة القدم، وقاده مراقب المباراة الليبي، وبحضور محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد، والممثل التنظيمي للاتحاد المصري للمباراة، وإبراهيم شتا المدير التنفيذي للمصري، واللواء أمجد عباس مدير أمن النادي، بالإضافة لطاقم التحكيم الأريتري، فيما مثل فريق المصري في المؤتمر وليد بدر المدير الإداري، ومحمود جابر إداري الفريق، وإبراهيم غانم مسئول المهمات.

وتم الاستقرار على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، وسيرتدي المصري القميص الأبيض والشورت الأخضر والجوارب البيضاء، وسيرتدي حارس الفريق البورسعيدى اللون الأزرق والسماوي، وفريق سيمبا اللون الأحمر الكامل، وحارسه اللون البرتقالي.