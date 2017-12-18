المصري الياباني: 20 شركة تبحث زيادة استثماراتها في مصر

دعاء حسنى:بدأت فعاليات الرحلة الترويجية لمجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باليابان بتنظيم اجتماع لمائدة مستديرة مع عشرين شركة يابانية من كبار الشركات الراغبة فى زيادة استثماراتها فى مصر بالتعاون بين المركز اليابانى للتعاون مع الأوسط والسفارة المصرية فى طو

دعاء حسنى:

بدأت فعاليات الرحلة الترويجية لمجلس الأعمال المصري الياباني برئاسة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باليابان بتنظيم اجتماع لمائدة مستديرة مع عشرين شركة يابانية من كبار الشركات الراغبة فى زيادة استثماراتها فى مصر بالتعاون بين المركز اليابانى للتعاون مع الأوسط والسفارة المصرية فى طوكيو ومجلس الأعمال المصرى اليابانى، وصرح بذلك المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني.

وقال “العربي” إنه تم تقديم عرض شامل عن التطورات الإيجابية على بيئة الاستثمار فى مصر والفرص الاستثمارية المتاحة للجانب اليابانى وحوافز الاستثمار والتيسيرات التى وضعها القانون الجديد، لافتا إلي أن الدكتورة سحر نصر أجابت على كافة استفسارات الجانب اليابانى الراغب فى الاستثمار فى مصر، كما شمل اللقاء عرض كامل لمزايا وحوافز الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قدمها ممثل الهيئة المشارك فى الوفد، وأبدى الحضور من الجانب اليابانى اهتمامهم بالاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتبادلوا الحديث بشأن هذه الفرص والقطاعات الاستثمارية والصناعات المعروضة فى المنطقه الاقتصادية.

وأضاف أن أعضاء المجلس من رجال الأعمال المصريون المشاركون فى الرحلة الترويجية بحثوا مع الجانب اليابانى من رجال الأعمال فرص الإستثمار والشراكة بين الجانبين.

وقال “العربي” إن فعاليات اليوم الأول شهدت إحتفالية توقيع منحة المرحلة الثانية من دعم التعليم لدرجة البكالوريوس للجامعه المصرية اليابانية للعلوم والتكنوجيا وقعتها الوزيره سحر نصر بحضور رئيس الجامعة ورئيس هيئة جايكا اليابانية.

الجدير بالذكر أن الرحلة الترويجية تستمر لمدة ثلاثة أيام ، حيث سيتم عقد منتدى الأعمال اليابانى المصري فى اليوم الثانى من الزيارة غدا برئاسة الوزيره سحر نصر وبمشاركة الوفد المصرى وحضور 200 رجل أعمال يابانى بمقر الهيئة العامة للتجارة الخارجية جيترو وبالتعاون مع إتحاد غرف التجارة والصناعة اليابانية والسفارة المصرية باليابان.