«المصري الهندي»: زيارة جايشاكنار لمصر فرصة لزيادة الاستثمارات وتعميق العلاقات الثنائية  

أكد الدكتور خالد أبو المكارم رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي أن زيارة وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار لمصر، هامة وتعزز العلاقات التجارية والاستثمارية وأيضا السياسية بين البلدين .

وأضاف أن الحركة الدولارية بين مصر والهند نمت بنسبة 40% خلال العام الماضى ، لافتا إلى أن مجلس الأعمال المصري الهندى بصدد لقاء مع جايسانكار لبحث الفرص الاستثمارية بين البلدين والتحديات القائمة والعمل على تيسيرها.

وتابع رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي : يستهدف مجلس الأعمال المصرى الهندى، زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين بنسبة 100 % وفق خطة طموح مدتها 3 سنوات، بداية من العام الجاري وحتى 2024 .

كان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات اليوم مع نظيره الهندي سوبرامانيام جايشاكنار الذي يزور القاهرة منذ أمس السبت .

وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة، والطاقة المتجددة، والاستثمار، والسياحة، إضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وأكد وزير الخارجية الهندى خلال مؤتمر صحفى بين الطرفين أن الهند تبحث الفرص الاستثمارية فى مجالات الطاقة المتجددة والتجارة والسياحة والاتصال، مشيرا إلى أن التبادل التجارى بين البلدين بلغ 7.2 مليار دولار العام الماضي، واستثمرت الشركات الهندية اكثر من 3 مليارات دولار وهناك المزيد من الاستثمارات تقدر بنحو مليار دولار فى طور الإعداد .