المصري المعتدي عليه بالكويت يعود للعمل ولا تنازل عن حقوقه.

ولاء البري أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد المواطنين الكويتيين منذ أيام، خرج من مستشفى الصباح للجراحة بمنطقة الرجعي بالكويت، بعد أن تماثل للشفاء…

ولاء البري



أعلن وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن المواطن المصري وحيد محمود رفاعي حسن، الذي تعرض لواقعة الاعتداء عليه بالضرب من قبل أحد المواطنين الكويتيين منذ أيام، خرج من مستشفى الصباح للجراحة بمنطقة الرجعي بالكويت، بعد أن تماثل للشفاء تماما من الإصابات التي لحقت به نتيجة الاعتداء عليه بمقر عمله بشركة “وان وَيْل” للدرجات النارية.



وتلقي الوزير تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت. وأشار المستشار العمالي أحمد يوسف إلى أن صاحب الشركة مشعل المنديل، التي يعمل بها المواطن المصري أكد أن حقوقه العمالية والقانونية محفوظة، وأنه ليس موظفا لديه بل هو مديرا للشركة، وأنه لم ولن يقصر في عمله طوال مدة عمله ولا يحتاج شكرا علي ما يقوم به تجاه مصر والمصريين.



كما أكد صاحب العمل لـ”وحيد” قالا:” أنه لو تنازل عن القضية لن يكون لك عندي عمل”. وأشار إلى أن الاعتداء كان فى المحل الخاص بى فهو تعدى عليا أنا شخصيا ويعتبر انتهك حرمة بيتى وعار فى حقى أن يتعدى أحداً على محلى أو بيتي واتركه بدون عقاب



وكشف عن أنه تم القبض على الكويتى المتعدي علي المواطن المصري ، مشددا علي أن الكويت بلد قانون ولن يظلم أحد .

