المصري الديمقراطي يفصل النائب المؤيد للتنازل عن تيران وصنافير

سلوى عثمانأعلن الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى فى بيان رسمي اليوم عن نتائج أجتماع هيئته العليا لمناقشة المستجدات المتعلقة بالحزب والحياة السياسية في مصر.أكد الحزب أن فريد زهران، رئيس الحزب، أطلع الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لتشكيل حركة

سلوى عثمان

أعلن الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى فى بيان رسمي اليوم عن نتائج أجتماع هيئته العليا لمناقشة المستجدات المتعلقة بالحزب والحياة السياسية في مصر.

أكد الحزب أن فريد زهران، رئيس الحزب، أطلع الحضور على آخر المستجدات المتعلقة بالمشاورات الجارية مع عدد من الأحزاب والشخصيات العامة لتشكيل حركة ضغط هدفها ضمان تحقيق حد أدنى من الضمانات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف البيان أن الحزب بحث خطة العمل في المرحلة القادمة، وكيفية الاستمرار في ظل غلق المناخ، وتقييد الحريات، وملاحقة أصحاب الآراء المخالفة، كما بحث الاستقالات التي تقدم بها عدد من الأعضاء والقيادات وأسبابها وكيفية التعامل معها.

وأعلن البيان أن الهيئة العليا وافقت بالإجماع على فصل العضو اللواء نور الدين عبدالرازق، النائب بالبرلمان لمخالفته توجهات الحزب وموافقته على التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للملكة العربية السعودية.

وكان قرار الفصل قد صدر من رئيس الحزب والمكتب السياسي بعد التأكد من تصويت النائب بالمخالفة لقرار الحزب وتوجهاته إلا أن القرار جمد لحين إقراره من الهيئة العليا وفقا للائحة الحزب.

كما قامت الهيئة العليا بتكريم شباب الحزب الذين تم اعتقالهم بسبب رفضهم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.