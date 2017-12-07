المصري الديمقراطي يدعو لاجتماع عاجل لمناصرة القضية الفلسطينية

سلوى عثمانأعلن "اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، اليوم، إيمان الشباب المصري بمختلف توجهاته الفكرية والاجتماعية، بأحقية الدولة الفلسطينية في اتخاذ القدس الشريف عاصمة لتلك الدولة. وأدان الاتحاد القرار الذي أصدرته الولايات المُتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتل

سلوى عثمان





أعلن “اتحاد شباب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، اليوم، إيمان الشباب المصري بمختلف توجهاته الفكرية والاجتماعية، بأحقية الدولة الفلسطينية في اتخاذ القدس الشريف عاصمة لتلك الدولة.

وأدان الاتحاد القرار الذي أصدرته الولايات المُتحدة الأمريكية بإعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وحذر من ردود فعل الشباب العربي تجاه السياسات التمييزية ضد حقوق أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب السلطة التنفيذية في مصر، ممثلة في مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية، باستخدام أدوات الضغط السياسي كالمخاطبة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية بهدف مواجهة القرار الصادر من الإدارة الأمريكية، والتحذير من إهدار المجهودات المبذولة من قِبل المجتمع الدولي للوصول لحل سلمي للقضية الفلسطينية.

ودعا اتحاد الشباب كل الحركات والكيانات الشبابية داخل المجتمع السياسي المصري بمختلف انتماءاتها الفكرية والسياسية، للاجتماع العاجل لبحث سبل وأدوات الضغط السلمي على الحكومة المصرية للتحرك في مواجهة القرار الأمريكي وتصعيد الموقف مع دولة الاحتلال؛ حتى لا يتسنى لها فرصة التمتع بامتيازات العلاقات مع الدولة المصرية، بالتزامن مع اغتصاب حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن بناء على المرجعية السياسية للديمقراطية الاجتماعية والإيمان بأحقية الأفراد في التمتع بدولة مدنية تحترم المواثيق العالمية لحقوق الإنسان، نُحذر من تنامي دولة على الحدود المصرية قائمة على التمييز الديني ضد غير أبناء الطائفة اليهودية، وتنتهك حقوق أبناء الشعب الفلسطيني من تهجير واستيطان للأراضي الفلسطينية وحصار جزء من أراضي الدولة العربية، واعتقال العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المناضلين لحقوق الشعب في إقامة دولة عربية ذات سيادة عاصمتها القدس.