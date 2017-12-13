المصري الديمقراطي يبحث تجميد أنشطته بعض تلفيق التهم لبعض أعضائه

إيمان عوف قال زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه إذاء ما يتعرض له الأمين العام للحزب بالشرقية إسلام مرعي، وتلفيق التهم لأعضاء الحزب، فإن المصري الديمقراطي الاجتماعي سيبحث اتخاذ قرار بتجميد نشاطه في اجتماع موسع للمكتب السياسي والتنفيذي الإثنين المقبل. وأضاف العليمي أن الح

إيمان عوف

قال زياد العليمي، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه إذاء ما يتعرض له الأمين العام للحزب بالشرقية إسلام مرعي، وتلفيق التهم لأعضاء الحزب، فإن المصري الديمقراطي الاجتماعي سيبحث اتخاذ قرار بتجميد نشاطه في اجتماع موسع للمكتب السياسي والتنفيذي الإثنين المقبل.

وأضاف العليمي أن الحزب سيعقد اجتماعا لهيئته العليا غير العادية الجمعة المقبل، مع إعلان رسالة لشعبنا وللعالم أجمع أن محاولات إصلاح النظام من خلال الآليات الديمقراطية لم تعد صالحة، وسنستكمل معركتنا لتغيير النظام من خارج المؤسسات الرسمية والقانونية التي يريد النظام لها أن تصبح مدجنة وصورية.

وكانت محكمة جنح الزقازيق قد أصدرت حكما بسجن إسلام مرعي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ثلاث سنوات بتهمة التحريض على العنف وتلقي تمويل.