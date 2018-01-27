المصري الديمقراطى : نعيش أجواء ما قبل 25 يناير والانتخابات الرئاسية مسرحية غير مقنعة

سلوى عثمان: أعلن حزب " المصري الديمقراطى الاجتماعى " اليوم السبت، أن المشهد السياسي، في الذكرى السنوية السابعة لثورة 25 يناير، بات في غاية الاحتقان، وكأننا نعيش أجواء ما قبل 25 يناير 2011، فبانسحاب خالد على، وقبل ذلك محمد أنور…

سلوى عثمان:

أعلن حزب ” المصري الديمقراطى الاجتماعى ” اليوم السبت، أن المشهد السياسي، في الذكرى السنوية السابعة لثورة 25 يناير، بات في غاية الاحتقان، وكأننا نعيش أجواء ما قبل 25 يناير 2011، فبانسحاب خالد على، وقبل ذلك محمد أنور السادات، من السباق الرئاسي، تتكشف نوع وطبيعة الانتخابات الرئاسية التي يريد النظام إجراؤها في ظل سيطرة كاملة على الإعلام، وتدخل سافر من أجهزة الدولة، وعدم السماح لعدة مرشحين من التقدم للانتخابات لأسباب مختلفة كان من أبرزهم سامي عنان وأحمد شفيق وأحمد قنصوة ” .

وأضاف أنه بات واضحا الآن أن النظام لا يرغب في إجراء انتخابات من الأساس، بل ويروج أنصاره إلى أن الانتخابات في الظروف الحالية تعتبر تهديدا لما تم “إنجازه” وإضعافا لقوتنا في مواجهة الإرهاب .

وأوضح أنه فى المقابل كان الحزب يري في هذه الانتخابات فرصة لتغيير، أو حتى تعديل، مسار النظام الحالي، وشدد على ضرورة فتح المجال العام والعودة إلى عملية التحول الديمقراطي باعتبارها الطريق الوحيد الممكن لمواجهة الإرهاب والتطرف، والفساد الإداري، والأزمة الاقتصادية، والترهل الإدارى، مؤكدا أن فتح المجال العام هو الكفيل بتعبئة طاقات الشعب لمواجهة هذه التحديات الجسام .

وأكد أن تحويل عملية اختيار رئيس الجمهورية من انتخابات إلى استفتاء على شخص واحد تدعمه كل أجهزة الدولة والإعلام، يعتبر وكأنه قرار من النظام بإغلاق الباب أمام أي تغيير سلمى ممكن، ودعوة مفتوحة للإرهاب والفوضى، أو الإحباط واليأس .

وتابع : ” إننا إذ نحذر من مغبة هذا النهج فإننا في الوقت نفسه نوجه خالص التحية لشهداء ثورة يناير، ولشباب الثورة الملقى بهم في السجون باتهامات باطلة، كما نوجه خالص التحية والتقدير للقوى والشخصيات والأحزاب السياسية التي لا تزال تعمل، في ظل ظروف شديدة الصعوبة، من أجل تحقيق أهداف الثورة وآمالها ” .

و حيا الشباب الذين اهتموا، بل وشاركوا، بكل حماس وجسارة في الانتخابات الرئاسية، من خلال الدعوة إلى المقاطعة أو العمل في حملات المرشحين، فكلاهما كان مفعما بالنوايا الحسنة والرغبة في تعرية النظام والكشف عن ما وصل إليه من استبداد، و ينبغي أيضا في هذا الصدد أن نوجه تحية خاصة للذين قاموا بجهد جبار في معركة جمع التوكيلات لخالد علي، و مع ذلك اتخذوا قرارا بالانسحاب طواعية عندما بات الاستمرار و كأنه مشاركة في مسرحية لم تعد مقنعة لأحد” .

ووجه تحية أخرى لكل من ابتعد عن ساحة العمل العام ومع ذلك ظل وفياً لقيم الثورة وشعاراتها والآمال العريضة التي بشرت بها، وندعوهم إلى العودة إلى صفوف المهتمين والعاملين في صفوف قوى الثورة والتحول الديمقراطي .