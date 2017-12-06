المصري الديمقراطى : قرار ترامب خطوة استفزازية للمنطقة العربية

سلوى عثمان أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لقرار الرئيس الأمريكي الخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، أو أي إعلان أحادي يعترف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ويعتبر أنه مِن شأن هذا القرار، الذي يمثل خطوة استفزازية للمنطقتين العربية والإسلامية، ويمثل صورة أ

سلوى عثمان





أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لقرار الرئيس الأمريكي الخاص بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، أو أي إعلان أحادي يعترف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، ويعتبر أنه مِن شأن هذا القرار، الذي يمثل خطوة استفزازية للمنطقتين العربية والإسلامية، ويمثل صورة أخرى من وعد بلفور، أن يقوض عملية السلام ويؤجج العنف في المنطقة ككل، ولن يفيد سوى دولة الاحتلال المعادية للسلام، وقوى الإرهاب التي تتخذ من ازدواجية المعايير إزاء الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطنية، مبررًا لوجودها.

واعتبر الحزب أن الحديث عن القدس كعاصمة لإسرائيل خط أحمر لا يمكن تجاوزه، والحديث عنه لا ينبغي أن يتم إلا في إطار عملية تسوية شاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني المناضل، وعلى رأسها حقه في العودة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف: “انطلاقًا من موقفنا الثابت هذا إزاء القضية الفلسطينية، سيقوم الحزب بمخاطبة السفارة الأمريكية بالقاهرة لإبلاغها بموقفه وتحذيرها من مغبة هذا القرار”.

وطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باستدعاء السفير الأمريكي بصورة رسمية؛ لإبلاغه بالرفض الرسمي والشعبي لهذا القرار، بل واستدعاء سفير جمهورية مصر العربية من واشنطن إذا استدعى الأمر.

كما طالب الحزب جميع الأحزاب الوطنية والديموقراطية المصرية والعربية باتخاذ موقف معلن رافض لهذا القرار وإبلاغ حكوماتها بذلك.

وحذر من أنه إذا تم إصدار مثل هذا القرار دون وقفة جادة أمام الإدارة الأمريكية فإن ذلك سيكون بمثابة سقوط تام للنظام الرسمي العربي في مواجهة الغطرسة الأمريكية والصهيونية.