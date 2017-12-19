المصري الخليجي يعتمد موزانة تقديرية بأرباح مستهدفة 575 مليون جنيه

رجب عزالدين:اعتمد مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بجلسته المنعقدة أمس الإثنين الموازنة التقديرية لعام 2018 بصافى ربح مستهدف 575 مليون جنيه.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموزانة تشمل أيضا توقعات بزيادة اجمالى الأصول بنسبة 20% مقارنة باجمالة الاصول المتوقعة لعام 2017.وأبرم البنك المص

رجب عزالدين:

اعتمد مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بجلسته المنعقدة أمس الإثنين الموازنة التقديرية لعام 2018 بصافى ربح مستهدف 575 مليون جنيه.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الموزانة تشمل أيضا توقعات بزيادة اجمالى الأصول بنسبة 20% مقارنة باجمالة الاصول المتوقعة لعام 2017.

وأبرم البنك المصري الخليجي فى 14 نوفمبر الماضى اتفاقية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على تسهيلات تجارية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي مخصصة لدعم أنشطة الاستيراد والتصدير.

وبموجب هذه الاتفاقية يُصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضمانات لصالح البنك الخليجى للبنوك الدولية لتغطية مخاطر الدفع التجاري للمعاملات التي ينفذها إيجي بنك لصالح عملائه.

كما توفر هذه الاتفاقية تمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نقديا للعمليات التجارية، إضافة إلى ضمان شركاء البنك من البنوك الخارجية لإيجي بنك من التسهيلات التجارية وضمانات الإصدار لتغطية مخاطر السداد.

ويوفر الأوروبي خط “برنامج تسهيل التجارة” التمويل المتعلق بالتجارة للشركات المحلية في مراحل ما قبل تصدير السلع وما بعد الاستيراد.

وارتفعت أرباح البنك خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 378 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره .16 مليون جنيه بالفترة المقارنة من عام 2016.

