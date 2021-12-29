اتصالات وتكنولوجيا

«المصري الخليجي» يتعاقد مع «راية للتكنولوجيا» لتجديد شبكة الصراف الآلي

في إطار تحديث الخدمات المقدمة للعملاء
طارق رمضان 1:18 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21 1:18 م, الأربعاء, 29 ديسمبر 21

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أعلنت اليوم شركة راية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات راية القابضة، عن تعاقدها مع البنك المصري الخليجي (إي جي بنك) لإحلال وتجديد شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك وإمداده بأحدث تكنولوجيا الصرافات الآلية المقدمة من شركة Diebold Nixdorf.

وتتيح التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في إطار التعاقد تيسير العديد من الخدمات البنكية المتطورة وتنفيذ المعاملات المالية عن طريق أجهزة الصراف الآلي؛ كخدمات تبديل العملات، وسداد الفواتير والمدفوعات بالبطاقات أو بدون بطاقات، وإيداع الشيكات لعملاء البنك عبر أجهزة الصراف الآلي – على سبيل المثال لا الحصر.

ويضمن هذا إتاحة الخدمات للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون التقيد بساعات عمل محددة من خلال شبكة واسعة من الصرافات الآلية تغطي قطاع كبير من المحافظات، كما يساعد على تقليص حاجة العملاء إلى زيارة الفروع، تماشيًا مع تدابير التباعد الاجتماعي اللازمة لمواجهة جائحة كورونا.

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واعتمدت شركة راية في تنفيذا هذا المشروع على أحدث التقنيات وحلول الصراف الآلي المقدمة من شركة Diebold Nixdorf، إذ تتميز عن نظيراتها بأعلى مستويات الاعتمادية، مما يمنحها الأفضلية في السوق المصرية.

وأعرب المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته البالغة بالتعاقد الذي يعكس ثقة البنك المصري الخليجي في شركة راية لتكنولوجيا المعلومات وقدرتها الفائقة على تصميم المشروع وتنفيذه.

وقال: “إن التعاقد مع (إي جي بنك) يمثل أحد العمليات الاستراتيجية المثمرة التي أجريناها هذا العام، ويستند بالأساس إلى خبرتنا الواسعة الطويلة في خدمة القطاع المصرفي. ويتسق المشروع مع الخطط القومية المُوسّعة الهادفة إلى تحقيق الشمول المالي وتقديم الخدمات المصرفية على أعلى مستوى لكافة القطاعات، كما يجسّد رؤية البنك المصري الخليجي الرشيدة الهادفة إلى تحسين الأداء وتعزيز رضاء العملاء عبر تبني أحدث التقنيات”.

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وأضاف عبد الرسول قائلاً: “تحرص شركة راية بشكل دائم على تقديم كله ما هو جديد في مجال حلول الصراف الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية، ومن ثم، أصبحت شركتنا، خلال الأعوام الماضية، إحدى أهم مقدمي هذه الحلول في السوق المصري، وهو ما يظهر جليًا في تنامي حصتنا السوقية لتصل إلى حوالي 45% من حجم السوق”.

ومن جانبه حسام شلقامى، نائب العضو المنتدب بالبنك المصري الخليجي، بأن التعاون مع شركة راية يعد من أهم الخطوات الاستراتيجية التي يتخذها البنك لتعزيز عملياته في الفترة المقبلة، إذ يهدف إلى دعم القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك، من أجل تقديم أحدث وأفضل الخدمات المتاحة حاليًا.

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وأضاف أن ذلك يأتي في إطار مساعي البنك لتحقيق الشمول المالي وتيسير حصول العملاء على عدد أكبر من الخدمات البنكية عبر أجهزة الصرافات الآلية التي تغطي 75% من مساحة مصر، إذ تخدم 21 محافظة بأنحاء الجمهورية.

جدير بالذكر أن شركة راية لتكنولوجيا المعلومات هي الشريك البلاتيني الوحيد في مصر لشركة Diebold Nixdorf، وقد أبرمت مؤخراً العديد من العقود الاستراتيجية مع كبرى البنوك المصرية لتطوير خدماتها المصرفية، وتتمتع بسجل حافل من المشروعات الناجحة في خدمة عملائها للوصول إلى الأهداف المرجوة. وقد أسست راية لتكنولوجيا المعلومات أكثر من 28 مركزاً للصيانة على مستوي الجمهورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للبنوك وعملائها.

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بقلم طارق رمضان

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