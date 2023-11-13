«المصري الخليجي»: صافي الأرباح يتجاوز مليار جنيه خلال 9 أشهر

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حقق البنك المصري الخليجي “إي جي بنك” صافي أرباح قدرها 1.046 مليار جنيه، بالمقارنة مع 624.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق 2022.

القوائم المالية للبنك المصري الخليجي

ووفقًا للقوائم المالية المستقلة للبنك، فقد بلغت إجمالي الأرباح 1.728 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.169 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق.

في نهاية سبتمبر الماضي، سجل البنك المصري الخليجي “إي جي بنك” صافي الدخل من العائد مبلغًا قدره 2.646 مليار جنيه، مقارنةً بـ 2.163 مليار جنيه خلال نفس الفترة في عام 2022.

إضافة إلى ذلك، سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 466.3 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 198.2 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2022.