«المصري- التركي» يناقش تفاصيل انعقاد الدورة السادسة المشتركة بين البلدين

يدرس مجلس الأعمال المصرى التركي مع نظيره تفاصيل انعقاد الدورة السادسة المشتركة بين الجانبين خلال الربع الأخير من 2023، وفقًا لتصريحات عادل لمعى رئيس مجلس الأعمال المصرى التركي.

وأضاف لمعى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه يجرى حاليًّا عقد عدة اجتماعات على التوالى عبر شبكة «زووم» مع الجانب الآخر لبحث محاور أجندة الدورة، وتحديد مقر انعقادها فى أى من البلدين.

يشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصرى التركى ونظيره اجتمعوا بالقاهرة فى شهر مايو الماضى من العام الجاري.

ويعد هذا الاجتماع هو الأول بعد توقف دام 10 سنوات، بحضور السفير المصرى السابق فى أنقرة عبدالرحمن صلاح، ونهاد أكينجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين.

وبحث الجانبان فرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين القطاع الخاص فى البلدين، ومناقشة فرص عودة العلاقات بين القاهرة وأنقرة.

ولفت رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى أن تفعيل مجلس الأعمال المشترك يعد اللبنة الأولى لعودة العلاقات المصرية التركية، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة فى كلا البلدين لدراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى وتحقيقًا لمبدأ المنافسة العادلة، واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجارى للبلدين.

وأبدى عدد من المستثمرين الأتراك رغبتهم فى الاستثمار فى عدد من القطاعات فى مصر، تتضمن “النقل، والغزل والنسيج، والتطوير الصناعي، واللوجستيات”، وفقًا لـ«لمعى».

وأكد لمعى أن مجلس الأعمال المصرى التركى يخطط لزيادة الاستثمارات التركية فى السوق المحلية، وكذلك التبادل التجارى بما أن المنتج المحلى مؤهل للتصدير خارجيًّا، لافتا إلى أن البنية التحتية والحوافز التى أقرتها الحكومة مؤهلة لجذب الاستثمارات التركية فى السوق المحلية.

وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة من ضمنها “الكوميسا”، واتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية التيسير العربية واتفاقية أغادير وغيرها من الاتفاقيات التى تعمل على دخول المنتجات المصرية إلى العديد من دول العالم بمزايا تفضيلية ورسوم جمركية مخفضة.

وبلغت قيمة الاستثمارات التركية فى مصر 179.9 مليون دولار خلال العام المالى 2022-2021 مقابل 138.1 مليون دولار خلال العام المالى 2020 -2021 بنسبة ارتفاع قدرها %30.3.

وتستثمر الشركات التركية فى عدة قطاعات، أبرزها الملابس، والغزل والنسيج، والبتروكيماويات.

وارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 7.7 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 6.7 مليار دولار بزيادة %14 بحسب أحدث إحصائية للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.