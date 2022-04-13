«المصريين للرعاية الصحية» تنوى إجراء اكتتاب جديد لزيادة رأس المال

تعتزم شركة «المصريين للرعاية الصحية» إجراء طرح جديد لزيادة رأسمالها عبر الاكتتاب العام ودخول مساهمين جدد، لتدبير تمويلات لاستكمال إنشاء المدينة الطبية المتكاملة «كابيتال ميد» فى مدينة بدر.

قالت مصادر مقربة من الملف إن «المصريين للرعاية الصحية» أجرت اكتتاباً عاماً خلال أول 3 شهور من العام الجارى، بهدف زيادة رأس المال بنحو 375 مليون جنيه، وبالفعل تم الإغلاق وتدبير جزء من السيولة اللازمة، وجارٍ مناقشته من جانب مجلس الإدارة لتحديد مصيره.

وأكدت المصادر أن مجلس الإدارة سيجتمع خلال الفترة القادمة لتحديد البدائل الاستثمارية المتاحة لتدبير السيولة اللازمة للمشروع، ومنها إعادة الاكتتاب من جديد مع تحديث دراسة القيمة العادلة والجدوى للمشروع.

وكانت “المال” قد كشفت فى السابق أن رأسمال «المصريين للرعاية الصحية» يبلغ حالياً 401 مليون جنيه، وتستهدف زيادته إلى 776 مليونا عبر طرح 125 مليون سهم للاكتتاب العام من الأفراد ورجال الأعمال والمؤسسات المالية.

ولفتت المصادر إلى أن آخر تقييم عادل لسهم الشركة بلغ 3 جنيهات، وفقاً لتقرير معد من شركة كارفى للاستشارات المالية، وفى الفترة القادمة سيتم الاتفاق مع الأخيرة لإعداد تقرير حديث متوافق مع الارتفاعات الأخيرة فى الدولار والتضخم.

وتابعت: وفقاً للدراسة المرتقبة من “كارفى” سيتم تحديد القيمة العادلة الجديدة للسهم يتبعها إطلاق اكتتاب جديد لرأسمال والترويج للمشروع لدى المؤسسات المالية والاستثمارية المحلية والأجنبية بخلاف رجال الأعمال.

وذكرت المصادر أن الشركة ستوظف حصيلة زيادة رأس المال فى استكمال إنشاء مبنى العيادات التخصصية والذى تبلغ استثماراته 1.2 مليار جنيه، كما تتولى ذراع المقاولات التابعة لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية مهام إنشاء المرحلة الأولى للمشروع.

وأكدت استمرار الأعمال الإنشائية بالمشروع خلال الفترة الماضية رغم التبعات السلبية لارتفاع مواد البناء، ولكن الشركة ترغب فى الالتزام بالجداول الزمنية للإنشاءات تمهيدًا لافتتاح المرحلة الأولى.

وتأسست «كابيتال ميد» عبر تحالف استثمارى يضم شركتى «المصريين للرعاية الصحية» بنحو %10 و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» بنسبة %14، والباقى موزع على مستثمرين أجانب ومحليين.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد وضع مطلع العام الماضى حجر الأساس للمشروع، الذى يصل إجمالى مساحته إلى 139 فدانًا، ويوفر 15 ألف فرصة عمل.

وتصل الاستثمارات الإجمالية للمدينة إلى 21 مليار جنيه، تمثل القروض %70 منها، والباقى عبر التمويل الذاتى، ومساهمات متنوعة. وكشف الدكتور حسن القلا رئيس مجلس إدارة «المصريين للرعاية الصحية»، مؤخراً لـ«المال» عن موافقة البنك الأهلى المصرى على إقراض شركة «كابيتال ميد» الطبية نحو 800 مليون جنيه، لتغطية جزء من التمويلات المطلوبة لإنشاء المدينة الطبية المتكاملة.