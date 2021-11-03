«المصريين للرعاية الصحية» تستعد لزيادة رأسمالها بقيمة 400 مليون جنيه

تستهدف شركة «المصريين للرعاية الصحية» جمع 400 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة لزيادة رأسمالها، وتمويل مشروع «كابيتال ميد» الطبى بمنطقة شرق القاهرة.

وقال حسن القلا، رئيس مجلس إدارة الشركة، فى تصريح لـ«المال» على هامش مشاركته فى مؤتمر التطوير العقارى الخامس الذى نظمته «المال جى تى إم» الأحد الماضى، إن المبلغ المذكور سيتم تحصيله من الأفراد عبر الاكتتاب العام والذى سينطلق خلال أيام قليلة، لافتاً إلى أن إجمالى تكلفة مشروع «كابيتال ميد» تصل إلى 21 مليار جنيه، تمثل القروض %70 منها، والباقى تمويل ذاتى، ومساهمات متنوعة.

وأشار إلى أن افتتاح الجزء الأول بالمرحلة الأولى للمشروع بعد 18 شهرا، موضحًا أن الشركة تلقت عروضا من كيانات خارجية للمساهمة فى تكلفة المدينة الطبية، لكن المساعى تتركز على أن يتملك المصريون جزءا منها عبر الاكتتاب بما اعتبره يضمن أن أسعار الخدمة المقدمة ستكون منخفضة مقارنة بدخول شركات كمساهمين.

وأوضح أن رأسمال الشركة المدفوع حالياً 401 مليون جنيه، ومساهمة الأفراد ستكون لاعبا فى زيادته إلى 800 مليون جنيه.

و«المصريين للرعاية الصحية» شركة مساهمة مغلقة غير مدرجة بالبورصة، والاكتتاب لن يتبعه إدراج، لكنه سيكون عملية لجمع التمويل من خلال مساهمين بالشركة، ويقام المشروع على مساحة 140 فدانا على حدود مدينة بدر بشرق القاهرة.

تضم المرحلة الأولى 400 سرير، والثانية 2000، والأخيرة ستكون 4000 سرير، بإجمالى 640 سريرا تصل الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع إلى 7 سنوات.

تأسست «كابيتال ميد» عبر تحالف استثمارى يضم شركتى «المصريين للرعاية الصحية» بنحو %10، و«القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية» بنسبة %14 والباقى موزع على مستثمرين أجانب.