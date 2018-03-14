المصريين للاستثمار: 18 مليون جنيه تكلفة مشروع التجمع الخامس

رجب عزالدينقالت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إن تكلفة الأعمال للإنشاءات بمشروع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تبلغ 18 مليون جنيه.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع عوائد بيع وحدات المشروع بقيمة 40 مليون جنيه، وفقًا لدراسات الجدوى بالسوق العقارية ال

رجب عزالدين

قالت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إن تكلفة الأعمال للإنشاءات بمشروع التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، تبلغ 18 مليون جنيه.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها تتوقع عوائد بيع وحدات المشروع بقيمة 40 مليون جنيه، وفقًا لدراسات الجدوى بالسوق العقارية الحالية.

ونوهت الشركة إلى أن تلك الأرقام قابلة للتغير حسب تغيرات الأسعار بسوق مواد البناء والسوق العقارية، وفقًا لتوقيت الانتهاء من التنفيذ وبيع الوحدات.

وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء عن البدء فى أعمال الانشاءات والمباني بقطعتي الأرض المملوكتان لها بمنطقة المستثمرين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت الشركة أنها حصلت على التراخيص اللازمة للمبانى من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشرعت فى التنفيذ.

واستلمت الشركة فى يونيو 2015 القطعة الأولى من الأرض بمساحة 960 م2 من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، واستلمت القطعة الثانية فى نوفمبر من نفس العام بمساحة 672 م2.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 44% خلال 2017 لتسجل 2.6 مليون جنيه، مقابل صافى ربح قدره 4.65 مليون جنيه خلال 2016.