«المصريين للاستثمار» تكلف «سوليد كابيتال» لتقييم أرض معروض شراؤها بـ 35 مليون جنيه

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية لتحديد القيمة السوقية لقطعة أرض معروض شرائها بقيمة 35 مليون جنيه تقريبا.

وقرر مجلس إدارة المصريين للاستثمار والتنمية والعمرانية بجلسته المنعقدة 3 سبتمبر الجارى ادراج عرض الشراء وتقرير سوليد كابيتال (بعد تسليمه) على جدول أعمال عمومية المساهمين القادمة (13 سبتمبر) للبت فى العرض بشكل نهائى.

كما قرر المجلس تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم بشكل متوازى فى إطار استعدادها لزيادة رأس المال المصدر خلال الفترة المقبلة.

المصريين للاستثمار تلقت عرضا لشراء قطعة أرض بمساحة 1876 مترا بجسر السويس

وأعلنت المصريين للاستثمار فى مطلع سبتمبر الجارى تلقيها عرضا لشراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة من المستثمر باسر محمد إمام محمد بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه تقريبا.

وتبلغ مساحة الأرض المشار إليها حوالى 1876 متر مربع شاملة المنافع والأجزاء المشتركة، وتقع بمنطقة جسر السويس -الزيتون-بمحافظة القاهرة .

ويتضمن العرض المقدم من ياسر إمام دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه كمقدم فى تاريخ قبول العرض على أن يسدد باقى الثمن على دفعات لاحقة خلال السنوات التالية.

ومن المقرر انعقاد مجلس الإدارة بعد غد لمناقشة العرض المقدم والبت فيه، وفقا للإفصاح المرسل للبورصة .

المصريين للاستثمار تقر خطة لسداد ثمن أراضى بالتجمع الخامس

وأعلنت المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية فى 26 يوليو الماضي عن خطة عمل مستقبلية وإستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات بدأ تنفيذها منذ مطلع أغسطس الماضى.

وتشمل الخطة المستقبلية، استكمال إنشاء العقار رقم 59 و 69 بالتجمع الخامس، مع بدء سداد باقي ثمنهما إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

كما تشمل استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.

كذلك تشمل إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسائر بقيمة 592 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة مع أرباح بلغت 340 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال النصف المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بقيمة 5.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 أغسطس الماضى.