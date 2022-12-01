«المصريين للاستثمار» تتقدم بطلب تقسيط أرض إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، على التقدم بطلب تقسيط ثمن قطعتي أرض بالتجمع الخامس إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت “المصريين للاستثمار والتنمية” – في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الخميس،إن هذا الطلب يختص بتقسيط بواقي ثمن القطعتين، وليس بالمبلغ كاملا.

وتحمل القطعتين المشار إليهما رقم 59، و 69 ،ويقعان بمنطقة المستثمر الصغير بالتجمع الخامس،ومن المقرر أن يجري استكمال أعمال الإنشاءات بالقطعة الأولى بالتعاقد مع شركة بلاك شيب للتصميمات الهندسية والمقاولات العامة.

وتأتي هذه الاجراءات في إطار خطة الشركة المعلنة فى 26 يوليو الماضي لإعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات والتى بدء تنفيذها منذ مطلع أغسطس الماضى.

وشمل الخطة المشار إليها ، استكمال إنشاء العقار رقم 59 و69 بالتجمع الخامس، مع بدء سداد باقي ثمنهما إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفقًا لإفصاح سابق للبورصة.

كما تشمل استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم “c340” بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.

كذلك تشمل إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.

المصريين للاستثمار تبيع قطعة أرض بقيمة 35 مليون جنيه أعلى من القيمة العادلة

وأفصحت المصريين للاستثمار في 25 سبتمبر الماضى عن توقيع عقد بيع قطعة أرض مملوكة بمنطقة جسر السويس مقابل 35 مليون جنيه، وهو سعر يزيد عن تقرير المستشار المالي للأرض بنحو 2.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك، إن عقد البيع جرى توقيعه بتاريخ 22 سبتمبر استنادا إلى قرار الجمعية العامة بالموافقة بتاريخ 13 سبتمبر 2022.

وتلقت الشركة فى مطلع سبتمبر الماضى عرضا لشراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة من المستثمر باسر محمد إمام محمد بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه تقريبا.

وتبلغ مساحة الأرض المشار إليها حوالى 1876 مترا مربعا شاملة المنافع والأجزاء المشتركة، وتقع بمنطقة جسر السويس -الزيتون-بمحافظة القاهرة .

ويتضمن العرض المقدم من ياسر إمام دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه كمقدم فى تاريخ قبول العرض على أن يسدد باقى الثمن على دفعات لاحقة خلال السنوات التالية.

وقررت الشركة فى وقت لاحق تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية لتحديد القيمة السوقية لقطعة أرض مع عرض التقرير على جدول أعمال عمومية المساهمين القادمة (13 سبتمبر) للبت فى العرض بشكل نهائى.

كما تقرر تكليف “سوليد كابيتال” بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم بشكل متوازى فى إطار استعدادها لزيادة رأس المال المصدر خلال الفترة المقبلة.

وانتهى تقرير سوليد كابيتال إلى تقييم الأرض بنحو 27.2 مليون جنيه، بما يعنى أن عرض الشراء مناسب لزيادته بنحو 2.8 مليون جنيه (اجتمعت العمومية فى 13 سبتمبر ووافقت على البيع).

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسائر بقيمة 592 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع أرباح بلغت 340 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال النصف المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بقيمة 5.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 أغسطس الماضى.