«المصريين للاستثمار» تبيع قطعة أرض بقيمة 35 مليون جنيه أعلى من القيمة العادلة

أعلنت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، توقيع عقد بيع قطعة أرض مملوكة بمنطقة جسر السويس مقابل 35 مليون جنيه، وهو سعر يزيد عن تقرير المستشار المالي للأرض بنحو 2.8 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت المصريين للاستثمار فى إفصاح مرسل للبورصة الأحد، إن عقد البيع جرى توقيعه بتاريخ 22 سبتمبر الجاري استنادا إلى قرار الجمعية العامة بالموافقة بتاريخ 13 سبتمبر.

وتلقت الشركة فى مطلع سبتمبر الجارى عرضا لشراء قطعة أرض بمحافظة القاهرة من المستثمر باسر محمد إمام محمد بقيمة إجمالية قدرها 35 مليون جنيه تقريبا.

وتبلغ مساحة الأرض المشار إليها حوالى 1876 مترا مربعا شاملة المنافع والأجزاء المشتركة، وتقع بمنطقة جسر السويس -الزيتون-بمحافظة القاهرة .

المصريين للاستثمار: سوليد كابيتال قدرت الأرض بنحو 27.2 مليون جنيه

ويتضمن العرض المقدم من ياسر إمام دفع مبلغ 3.5 مليون جنيه كمقدم فى تاريخ قبول العرض على أن يسدد باقى الثمن على دفعات لاحقة خلال السنوات التالية.

وقررت الشركة فى وقت لاحق تكليف سوليد كابيتال للاستشارات المالية لتحديد القيمة السوقية لقطعة أرض مع عرض التقرير على جدول أعمال عمومية المساهمين القادمة (13 سبتمبر) للبت فى العرض بشكل نهائى.

كما تقرر تكليف سوليد كابيتال بإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم بشكل متوازى فى إطار استعدادها لزيادة رأس المال المصدر خلال الفترة المقبلة.

وانتهى تقرير سوليد كابيتال إلى تقييم الأرض بنحو 27.2 مليون جنيه، بما يعنى أن عرض الشراء مناسب لزيادته بنحو 2.8 مليون جنيه (اجتمعت العمومية فى 13 سبتمبر ووافقت على البيع).

الشركة تقر خطة لسداد ثمن أراض بالتجمع الخامس

وأعلنت المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية فى 26 يوليو الماضي عن خطة عمل مستقبلية واستراتيجية متكاملة لعملية إعادة الهيكلة التشغيلية لعمليات بدأ تنفيذها منذ مطلع أغسطس الماضى.

وتشمل الخطة المستقبلية، استكمال إنشاء العقار رقم 59 و69 بالتجمع الخامس، مع بدء سداد باقي ثمنهما إلى جهاز مدينة القاهرة الجديدة.

كما تشمل استكمال نسبة السداد حتى 25% والباقي بتسهيلات لقطعة أرض رقم 16- 17 منطقة خدمات التجمع الخامس بنشاط تجاري إداري، وكذلك قطعة أرض رقم c340 بالقطاع الثالث بمركز المدينة بنشاط تجاري إداري.

كذلك تشمل إبرام عقد مشاركة مع إحدى الشركات المتخصصة بشأن المشروعين رقمي 1&2 عقاري التجمع الخامس.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تحولها للخسائر بقيمة 592 ألف جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقارنة مع أرباح بلغت 340 ألف جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

ولم تحقق الشركة إيرادات خلال النصف المشار إليها، مقارنة مع إيرادات بقيمة 5.13 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة 14 أغسطس الماضى.