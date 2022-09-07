«المصريين للإسكان والتعمير» تفصح عن دوافع صفقة الاندماج الكبرى مع 5 شركات عقارية

أفصحت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، اليوم الأربعاء، عن دوافع تفكيرها فى أكبر عملية اندماج في البورصة مع 5 شركات عقارية شقيقة.

وقالت المصريين للإسكان والتعمير فى إفصاح منشور على شاشة التداول إن عملية الاندماج مع 5 شركات تهدف إلى خلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة.

كما تهدف الصفقة إلى الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بالشركات المنخرطة في عملية الاندماج بما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أداء تشغيلي أفضل.

وقالت الشركة إن عملية الإندماج ستساهم أيضا في سهولة القرارات الاستثمارية والإدارية والاستفادة من الإيرادات الناتجة من الإيجارات وفقا لما يظهر في المركز المالي لها .

المصريين للإسكان والتعمير : عملية الاندماج ستجرى على أساس القيمة الدفترية للأسهم

وأعلنت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير (6 سبتمبر الجارى)،تفاصيل أكبر عملية إندماج في البورصة المصرية مع خمس شركات شقيقة.

وتضم عملية الإندماج خمس شركات هم : أودن للاستثمار والتنمية، أودن للإستثمار والتسويق العقارى، إميرالد للاستثمار العقارى،إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.

ومن المقر أن تجرى عملية الإندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضى 2021.

واعتمد مجلس الإدارة تقريرا صادرا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الجارى) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الإندماج المشار إليه، ومن المقرر عرض الموضوع برمته على الجمعية العامة للمساهمين فى الشركات الستة فى أقرب انعقاد قادم.

تفاصيل الشركات المنخرطة : 4مدرجين بالبورصة و2 من خارجها

البورصة المصرية

وتضم عملية الإندماج المشار إليه أربعة شركات مدرجة فى البورصة المصرية وهم :المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إميرالد للاستثمار العقارى،إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات،أودن للاستثمار والتنمية.

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما : أودن للإستثمار والتسويق العقارى ،إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.أودن للإستثمار والتسويق العقارى.

وأقرت أودن للاستثمارات المالية فى نوفمبر 2021 عملية إنقسام نتج عنها شركة (أودن للاستثمار والتنمية)، كشركة متخصصة فى مجال العقارات ،بينما اكتفت الشركة القاسمة بالعمل فى مجال الخدمات المالية.

وتمتلك أودن للاستثمارات المالية رخصا لمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل،كما تمتلك صناديق استثمارية مثل : «المصريين العقارى»، «كسب للأسهم» ،«الخدمات المالية غير المصرفية»،«الاستثمار النقدى».

وكان من المخطط وفق هذا التقسيم أن تكون«أودن للاستثمار والتنمية» بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».