«المصريين للإسكان والتعمير» تطلق أكبر عملية اندماج فى البورصة مع 5 شركات شقيقة

أعلنت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ،أكبر عملية إندماج فى البورصة المصرية مع خمس شركات شقيقة، أبرزهم أودن للاستثمار والتنمية.

ووافق مجلس إدارة المصريين للإسكان والتعمير بجلسته المنعقدة 5 سبتمبر على عملية الإندماج الكبرى مع خمس شركات تضم إلى جانب أودن للاستثمار والتنمية ،كلا من أودن للإستثمار والتسويق العقارى،إميرالد للاستثمار العقارى،إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الثلاثاء إن عملية الإندماج ستجرى بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضى 2021.

واعتمد مجلس الإدارة تقريرا صادرا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الجارى) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الإندماج المشار إليه، ومن المقرر عرض الموضوع برمته على الجمعية العامة للمساهمين فى الشركات الستة فى أقرب انعقاد قادم.

تفاصيل إندماج المصريين للإسكان والتعمير : 4 شركات مدرجة و2 خارج البورصة

البورصة المصرية

وتضم عملية الإندماج المشار إليه أربعة شركات مدرجة فى البورصة المصرية وهم :المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إميرالد للاستثمار العقارى،إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات،أودن للاستثمار والتنمية.

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما : أودن للإستثمار والتسويق العقارى ،إيدج للتطوير وإدارة المشروعات.أودن للإستثمار والتسويق العقارى.

وأقرت أودن للاستثمارات المالية فى نوفمبر 2021 عملية إنقسام نتج عنها شركة (أودن للاستثمار والتنمية)، كشركة متخصصة فى مجال العقارات ،بينما اكتفت الشركة القاسمة بالعمل فى مجال الخدمات المالية.

وتمتلك أودن للاستثمارات المالية رخصا لمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل،كما تمتلك صناديق استثمارية مثل : «المصريين العقارى»، «كسب للأسهم» ،«الخدمات المالية غير المصرفية»،«الاستثمار النقدى».

وكان من المخطط وفق هذا التقسيم أن تكون«أودن للاستثمار والتنمية» بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».