المصريين للإسكان والتعمير ترد على أنباء متداولة بشأن استحواذ سعودي مرتقب

نفت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، أنباء متداولة حول وجود عرض شراء من إحدى الشركات السعودية للاستحواذ على حصة تعادل 25% من أسهمها.

وقالت المصريين للإسكان والتعمير فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد إنه لا توجد عروض استحواذ سعودية على أسهمها فى الوقت الحالى لكن يوجد تعاون فى مجالات التطوير العقاري.

وأشارت الشركة إلى وجود اجتماعات جارية مع إحدى الشركات السعودية الكبرى العاملة فى مجال التطوير العقاري (لم تسمها) بشأن تنفيذ مشروع عمراني بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (مازال تحت الدراسة).

المصريين للإسكان والتعمير تستعد لإتمام صفقة اندماج كبرى مع 5 شركات عقارية

وشرعت المصريين للإسكان والتعمير منذ 6 سبتمبر الماضى فى إجراءات صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة، أبرزها أودن للاستثمار والتنمية (حصلت على موافقة الرقابة فى 8 سبتمبر).

وتضم عملية الاندماج أربع شركات أخرى هي: “أودن للاستثمار والتسويق العقارى، إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات”.

ومن المقرر أن تجرى عملية الاندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.

واعتمد مجلس إدارة الشركة تقريرا صادرا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الماضى) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الاندماج المشار إليه، ومن المقرر عرض الموضوع برمته على الجمعية العامة للمساهمين فى الشركات الستة فى أقرب انعقاد قادم.

هدف الصفقة خلق كيان قوي قادر على المنافسة العقارية في السوق

وقالت المصريين للإسكان فى إفصاح لاحق (7 سبتمبر الماضى) إن عملية الاندماج تهدف إلى خلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة.

كما تهدف الصفقة إلى الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بالشركات المنخرطة في عملية الاندماج بما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أداء تشغيلي أفضل.

وقالت الشركة إن عملية الاندماج ستساهم أيضا في سهولة القرارات الاستثمارية والإدارية والاستفادة من الإيرادات الناتجة من الإيجارات وفقا لما يظهر في المركز المالي لها .

وتضم عملية الاندماج المشار إليه أربعة شركات مدرجة فى البورصة المصرية وهي: المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إميرالد للاستثمار العقارى، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أودن للاستثمار والتنمية.

تفاصيل الشركات المندمجة: 4 مدرجين بالبورصة و2 من خارجها

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما : أودن للاستثمار والتسويق العقاري، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، أودن للاستثمار والتسويق العقاري.

وأقرت أودن للاستثمارات المالية فى نوفمبر 2021 عملية انقسام نتج عنها شركة (أودن للاستثمار والتنمية)، كشركة متخصصة فى مجال العقارات، بينما اكتفت الشركة القاسمة بالعمل فى مجال الخدمات المالية.

وتمتلك أودن للاستثمارات المالية رخصا لمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل، كما تمتلك صناديق استثمارية مثل: «المصريين العقارى»، «كسب للأسهم» ، «الخدمات المالية غير المصرفية»، «الاستثمار النقدى».

وكان من المخطط وفق هذا التقسيم أن تكون «أودن للاستثمار والتنمية» بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».