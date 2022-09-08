«المصريين للإسكان والتعمير» تحصل على موافقة رقابية للاندماج مع 5 شركات عقارية

حصلت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير ، الخميس على موافقة الرقابة المالية، للشروع في إجراءات أكبر عملية اندماج في البورصة مع 5 شركات عقارية شقيقة.

وأعلنت المصريين للإسكان والتعمير في (6 سبتمبر الجاري) عن صفقة اندماج كبرى مع خمس شركات شقيقة، أبرزهم أودن للاستثمار والتنمية.

وتضم عملية الاندماج أربع شركات أخرى هم : “أودن للاستثمار والتسويق العقارى، إميرالد للاستثمار العقاري، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات”.

ومن المقر أن تجرى عملية الإندماج بين المصريين للإسكان (الشركة الدامجة) والشركات الخمس الأخرى (المدمجة) على أساس القيمة الدفترية للأسهم وفقا للقوائم المالية للشركات خلال العام الماضي 2021.

المصريين للإسكان والتعمير : نهدف لخلق كيان قوى قادر على المنافسة فى السوق

واعتمد مجلس إدارة الشركة تقريرا صادرا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (مطلع سبتمبر الجارى) بشأن تحديد صافى حقوق الملكية لكل شركة منخرطة فى عملية الإندماج المشار إليه، ومن المقرر عرض الموضوع برمته على الجمعية العامة للمساهمين فى الشركات الستة فى أقرب انعقاد قادم.

وقالت المصريين للإسكان فى إفصاح لاحق (7 سبتمبر الجارى) إن عملية الاندماج تهدف إلى خلق كيان اقتصادي قوي قادر على المنافسة فى السوق خلال الفترة المقبلة.

كما تهدف الصفقة إلى الاستغلال الأمثل للأموال والفوائض النقدية بالشركات المنخرطة في عملية الاندماج بما يؤدى إلى انخفاض تكاليف التمويل وتحقيق أداء تشغيلي أفضل.

وقالت الشركة إن عملية الإندماج ستساهم أيضا في سهولة القرارات الاستثمارية والإدارية والاستفادة من الإيرادات الناتجة من الإيجارات وفقا لما يظهر في المركز المالي لها .

تفاصيل الشركات المندمجة : 4 مدرجين بالبورصة و2 من خارجها

البورصة المصرية

وتضم عملية الإندماج المشار إليه أربعة شركات مدرجة فى البورصة المصرية وهم: المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إميرالد للاستثمار العقارى، إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات،أودن للاستثمار والتنمية.

كما تضم العملية شركتين غير مدرجتين بالبورصة هما : أودن للإستثمار والتسويق العقاري، إيدج للتطوير وإدارة المشروعات، أودن للاستثمار والتسويق العقاري.

وأقرت أودن للاستثمارات المالية فى نوفمبر 2021 عملية إنقسام نتج عنها شركة (أودن للاستثمار والتنمية)، كشركة متخصصة فى مجال العقارات ،بينما اكتفت الشركة القاسمة بالعمل فى مجال الخدمات المالية.

وتمتلك أودن للاستثمارات المالية رخصا لمزاولة أنشطة الاستثمار المباشر والاستشارات المالية والترويج وتغطية الاكتتابات ورعاية الشركات فى بورصة النيل،كما تمتلك صناديق استثمارية مثل : «المصريين العقارى»، «كسب للأسهم» ،«الخدمات المالية غير المصرفية»،«الاستثمار النقدى».

وكان من المخطط وفق هذا التقسيم أن تكون«أودن للاستثمار والتنمية» بمثابة الشركة القابضة للأصول العقارية، فى شركات «المصريين للإسكان» و«أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات» و«أميرالد للاستثمار العقارى»، و«إيدج للتطوير وإدارة المشروعات».