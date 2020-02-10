«المصريين للإسكان» تفاضل بين نقل ملكية إميرالد للتطوير العقاري أو طرحها بالبورصة

كشف هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان أن شركته ستفاضل خلال الأيام المقبلة بين نقل ملكية شركتها التابعة “إميرالد للتطوير العقاري” لـ شركة ” إميرالد للاستثمار العقاري ” التي تمتلك فيها نحو 50% من أسهمها أو بين طرح الأولى في بورصة النيل .

وأضاف في تصريحات لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفي عٌقد اليوم للإعلان عن تفاصيل طرح 28% من أسهم ” إميرالد للاستثمار العقاري ” بالبورصة الرئيسية، أن شركة إميرالد للتطوير العقاري يبلغ رأسمالها نحو 85 مليون جنيه، وتمتلك أرض بقيمة سوقية تقدر بـ 700 مليون جنيه .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المصريين للإسكان، أن شركة إميرالد للتطوير العقاري تقوم بإنشاء برج إداري سياحي بمنطقة المعادي بإستثمارات ستتخطى 1.5 مليار جنيه، فيما ستستهدف مبيعات بقيمة تصل الى 4 مليارات جنيه .

وأشار السيد، إلى أن شركة المصريين للإسكان تسعى خلال الفترة المقبلة إلى طرح عدد من شركاتها التابعة في البورصة، لتقديم نماذج مختلفة وناجحة قادرة على جذب الاستثمارات والسيولة مجددًا لبورصة النايلكس .

ولفت إلى أنه يفضل نقل ملكية “اميرالد للتطوير العقاري” تحت مظلة “اميرالد للاستثمار العقاري”، حتى تتعاظم قيمة الأخيرة وأصولها، بالشكل الذي يتكون معه كيان عقاري أكبر، ومن ثم يعود بالنفع على مساهمي اميرالد للاستثمار خاصة في ظل اقتراب بداية عملية الاكتتاب في 28% من أسهمها بالبورصة الرئيسية.

يذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية، اعتمدت نشرة طرح نحو 28 % من أسهم شركة إميرالد للاستثمار العقارى فى البورصة المصرية، بقيمة إجمالية تقارب 202.3 مليون جنيه، كما وافقت على بدء تلقى طلبات المشاركة فى الاكتتاب يوم الأربعاء المقبل.

كانت «المال» كشفت منتصف ديسمبر الماضى ، عن اعتزام إميرالد طرح نحو %28 من أسهمها بالبورصة، ثم نالت موافقة على قيد أسهمها برأسمال 250 مليون جنيه، موزعًا على 250 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

وستقوم شركة أدون للاستثمارات المالية المملوكة لمجموعة المصريين للإسكان بدور مدير الطرح .

وأكد هاشم السيد أن صندوق المصريين للتطوير العقارى سيدعم تغطية الاكتتاب حال عدم اكتمالها بنسبة %100 وسيتم تأسيس صندوق لضمان استقرار سعر السهم لمدة 30 يوماً، من تاريخ انتهاء الاكتتاب .