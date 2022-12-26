المصريين للإسكان تدعو عموميتها لنظر بيع حصتها البالغة 18.25% من «أدون كابيتال»

وافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير علي دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد يومي،17و 18 يناير 2023.



ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية النظر في بيع حصة المصرين للإسكان في شركة أودن كابيتال جروب للاستثمارات المالية ، والبالغة 18.25%، وذلك في ضوء إعادة الهيكلة بعد الاندماج .

وكذلك الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام كافة عقود المعارضة والمعاملات المالية مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2023، وانتخاب مجلس إدارة جديد .

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية النظر في نظام الاثابة والتحفيز لشركة المصريين للاسكان ” الشركة الدامجة” في كل من شركة اميرالد للاستثمار العقاري ، وأودن للاستثمار والتنمية ” المندمجة” .

وكذلك تفويض مجلس الإدارة في الاشتراك في تأسيس الشركات التي تخدم نشاط الشركة ” المقاولات ، إدارة المشروعات ، التسويق العقاري”