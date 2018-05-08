المصريين في الخارج تبيع آخر حصتها في الغربية الإسلامية للتنمية

رجب عزالدين:أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام شركة شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية ببيع عدد 97 ألف سهم من حصتها فى الشركة بقيمة إجمالية 799 ألف جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الحصة المباعة تمثل آخر نسبة مساهمة المصريين فى الخارج فى الشركة

رجب عزالدين:

أعلنت شركة الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية عن قيام شركة شركة المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية ببيع عدد 97 ألف سهم من حصتها فى الشركة بقيمة إجمالية 799 ألف جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن تلك الحصة المباعة تمثل آخر نسبة مساهمة المصريين فى الخارج فى الشركة (1.72%).

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.24 جنيه وتم التنفيذ بواسطة شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، كما تم الإفصاح وفقا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.19 مليون جنيه خلال 2017 مقابل أرباح بلغت 1.66 مليون جنيه فى 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 22.5 مليون جنيه، موزعا على 5.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.